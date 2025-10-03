Ova vrsta grejanja štedi više nego solarni paneli — a niko je ne reklamira

Grejanje koje štedi više od solarnih panela – a niko vam ga ne nudi.

Ako želite da grejete stan ili kuću uz minimalne troškove, infracrveni paneli su tiha revolucija – troše manje struje nego što solarni paneli mogu da proizvedu, a skoro niko ih ne reklamira.

Zašto infracrveni paneli štede više nego solarni sistem?

Zato što troše direktno struju, bez gubitaka u cevima, kotlovima i pumpama. Greju telo i predmete, ne vazduh – pa se toplota zadržava duže.

Dok solarni paneli zavise od sunca, vremenskih uslova i baterija, infracrveni paneli rade u svakom trenutku, bez dodatnih ulaganja.

Koliko se može uštedeti mesečno?

U proseku, domaćinstvo koje koristi infracrvene panele troši i do 40% manje struje za grejanje u odnosu na klasične radijatore ili TA peći.

U poređenju sa solarnim panelima, koji zahtevaju skupu instalaciju i dodatne baterije, infracrveni paneli se montiraju za par sati i odmah rade.

Kako da pređem na infracrveno grejanje?

Izmeri kvadraturu prostorije koju želiš da greješ. Izaberi panel odgovarajuće snage (npr. 600W za 10–12m²). Montiraj ga na zid ili plafon – bez bušenja cevi, bez majstora. Uključi ga u struju i podesi termostat. Prati potrošnju – već prve nedelje videćeš razliku.

Koje su prednosti infracrvenog grejanja?

Ne isušuje vazduh

Nema cirkulacije prašine

Idealno za osobe sa alergijama

Ne zauzima prostor

Radi tiho i ravnomerno

Zašto se o ovome ćuti?

Zato što se ne prodaje u velikim lancima, nema agresivne reklame, i ne donosi provizije kao klasični sistemi. Ljudi ga otkrivaju „od usta do usta“.

Da li se isplati?

Ako tražiš grejanje koje ne zahteva održavanje, štedi struju i ne zavisi od spoljašnjih uslova, infracrveni paneli su možda najpametnija odluka koju možeš da doneseš ove zime. Ne traže majstora, ne zauzimaju prostor, ne prave buku – a troše manje nego što solarni sistem može da nadoknadi. U vremenu kad svaka ušteda znači mnogo, ovo je grejanje koje radi tiho, ali štedi glasno.

