Ovaj aparat može ozbiljno ugroziti zdravlje – proveri da li ga imaš u kući

Gasni šporet u zatvorenom prostoru može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe – proveri da li si izložen i kako da se zaštitiš.

Ovaj aparat ti može narušiti zdravlje – proveri da li ga koristiš svakodnevno. Gasni šporet u zatvorenom prostoru emituje azot-dioksid (NO₂), gas koji može izazvati kašalj, glavobolje, pogoršanje astme i čak prevremenu smrt. Ako kuvaš svakodnevno, a kuhinja ti nema dobru ventilaciju, tvoje telo to oseća – iako ti ne znaš zašto si stalno umoran.

Dok ti kuvaš, šporet radi svoje – ali i tvoje telo. To je gas koji ne vidiš, ne osećaš odmah, ali tiho ulazi u pluća. Kod dece može izazvati kašalj, kod odraslih glavobolje, kod starijih pogoršanje hroničnih bolesti. I sve to – dok ti misliš da samo spremaš ručak.

Šta konkretno možeš da uradiš:

Otvaraj prozor svaki put kad kuvaš – čak i zimi.

Ugradi aspirator sa odvodom napolje – filteri nisu dovoljni.

Koristi ventilator koji izbacuje vazduh napolje – ne samo da ga vrti u krug.

Razmisli o prelasku na indukciju – bez emisije gasova, bez sagorevanja.

Postavi senzor za NO₂ – mali trošak, velika sigurnost.

Alternativa gasnom šporetu: Indukcioni šporet ne emituje gasove, lakši je za čišćenje i bezbedniji za decu. Ako ti je budžet ograničen, postoje modeli koji se priključuju na običnu utičnicu – bez dodatnih instalacija.

Najčešća pitanja koja mogu sačuvati tvoje zdravlje

Da li svi gasni šporeti emituju azot-dioksid?

– Da, sagorevanje gasa u zatvorenom prostoru uvek proizvodi NO₂.

Da li je električni šporet potpuno bezbedan?

– Ne emituje gasove, ali treba paziti na električnu instalaciju i zaštitu od opekotina.

Kako da proverim kvalitet vazduha u kuhinji?

– Postoje senzori za NO₂ koje možeš postaviti blizu šporeta – dostupni su online i u tehničkim radnjama.

Ne moraš da menjaš ceo život – ali moraš da znaš šta udišeš. Gasni šporet u zatvorenom prostoru nije samo tehnički problem, već tihi saputnik glavobolja, kašlja i umora. Ako ti kuhinja nema dobru ventilaciju, tvoje telo to već oseća.

Zato ne ignoriši ove signale. Male promene – poput boljeg provetravanja, aspiratora sa odvodom napolje ili prelaska na indukciju – mogu ti dugoročno sačuvati zdravlje.

Jer kuvanje treba da bude uživanje, ne razlog za kašalj.

