Ovaj cvet cveta gotovo cele godine i preživi i najveću sušu: Malo ko ga ima, a dvorište uz njega izgleda kao iz bajke

Priroda je stvorila čudo koje ne mari za vrelinu i sušu! Ovo otporno baštensko cveće donosi raskošne boje koje traju mesecima i krase dom.

Zaboravite na sasušene stabljike i svakodnevno razvlačenje creva po vrućini. Postoji otporno baštensko cveće koje uspeva i tamo gde gori zemlja, a dvorište pretvara u pravu magiju. Ključna caka krije se u odabiru prave sorte koja ne traži pažnju, a nagrađuje laticama do kasne jeseni.

Ako nemate vremena za baštovanstvo, a želite dvorište puno boja od maja do novembra, gaura (Gaura lindheimeri) je pravo rešenje.

Svako ko posadi ovu neobičnu biljku dobija raskošan grm pun nežnih cvetova koji izgledaju kao leptiri u letu. Ne morate da unajmljujete pejzažnog arhitektu da biste postigli luksuzni efekat u svom dvorištu.

Ovaj cvet koji trpi sušu izdržaće letnje temperature preko četrdeset stepeni bez ijedne žute liske.

Pustićete je da raste sama od sebe, a vaš travnjak će privlačiti poglede svih komšija. Nema više bačenog novca na skupe sadnice koje uvenu posle prve julske vrućine, niti frustracije zbog propale bašte.

Šta je gaura i kako se sadi ovo cveće za jako sunce?

Gaura je višegodišnja zeljasta biljka poreklom iz Severne Amerike, poznata po dugim, savitljivim stabljikama i cvetovima u beloj i roze boji. Sadi se u rano proleće, isključivo na direktnom suncu, u dobro drenažnoj zemlji.

Greška koja vas košta vremena i novca pri sadnji

Najveća greška koju ljudi prave jeste sadnja osetljivih vrsta na udarnim, osunčanim mestima u dvorištu. Onda celo leto provedu polivajući ih, a one ipak klonu i izgore. Gaura ima izuzetno jak i dubok koren koji sam pronalazi vlagu duboko u zemljištu, ispod površinskog suvog sloja.

Dovoljno je da je zalijete samo tokom prve nedelje nakon sadnje dok se ne primi za podlogu. Posle toga, ova biljka za dvorište doslovno živi od kiše do kiše i ne smetaju joj vreli avgustovski dani. Njeno održavanje svodi se na jedno prosto orezivanje u rano proleće kako bi grm svake godine bio sve gušći i veći.

Mnogi se iznenade kada shvate da gauri uopšte ne prijaju senka ni hladovina. Ukoliko je posadite ispod drveta, njene stabljike će se izdužiti u potrazi za svetlošću i prestaće da cveta. Zato joj uvek birajte čistu, otvorenu poziciju na kojoj sunce sija veći deo dana.

Kako da biljka koja dugo cveta izgleda potpuno besprekorno?

Da bi vaše otporno baštensko cveće dalo svoj biološki maksimum, primenite tri laka koraka odmah nakon kupovine prve sadnice u rasadniku.

Iskopajte rupu duplo širu od saksije i na dno stavite malo šljunka radi bolje i efikasnije drenaže.

Postavite sadnicu, zagrnite je običnom baštenskom zemljom i izbegavajte jako humusne mešavine koje zadržavaju previše vlage.

Ostavite razmak od bar pola metra između dve biljke jer se gaura veoma brzo širi u obilan žbun.

Nema nikakve potrebe za prihranom niti prskanjem protiv biljnih vašiju ili puževa. Ova specifična sorta je neverovatno imuna na sve naše domaće štetočine i gljivična oboljenja. Samo je posadite na najtoplije moguće mesto i prepustite prirodi da odradi svoj deo posla.

Zvuči previše lako da bi bilo istinito, ali isprobajte već ovog proleća i uverićete se potpuno sami. Koje cveće za jako sunce je vama do sada zadavalo najviše muka tokom nesnosnih letnjih žega?

Da li gaura prezimljava napolju?

Da, ova biljka odlično podnosi zimske minuse. Njen nadzemni deo će se osušiti, ali koren ostaje živ i na proleće tera nove izdanke.

Koliko često treba zalivati gauru leti?

Kada se biljka ukoreni, zalivanje skoro i nije potrebno. Dovoljno je dodati vodu samo ako letnja suša traje duže od mesec dana.

Da li se ovo otporno baštensko cveće sadi u saksije?

Može se saditi u prostrane žardinjere, ali tu zahteva češće zalivanje i dobru drenažu. U dvorištu uvek dostiže znatno raskošniji volumen.

