Ovaj deo frižidera skoro niko ne briše, a baš on štedi struju i produžava mu život

Jednostavan trik koji produžava vek frižidera, smanjuje potrošnju struje i ne košta ni dinar. Otkrijte kako.

Većina nas redovno briše unutrašnjost frižidera, ali zaboravlja ono što je spolja i to može skupo da nas košta. Postoji jednostavan trik koji ne zahteva ni dinar, a može značajno da produži vek vašeg frižidera i smanji potrošnju struje.

Zašto je važno čistiti zadnji deo frižidera

Iza svakog frižidera nalazi se rešetka (kondenzator) koja se vremenom puni prašinom. Kada se ta prašina nakupi, uređaj mora da radi jače da bi održao temperaturu, što troši više struje i skraćuje mu životni vek. Sve što treba da uradite jeste da povremeno usisate ili prebrišete tu rešetku.

Kako se pravilno čisti kondenzator

Isključite frižider iz struje, pažljivo ga odmaknite od zida i pomoću usisivača sa nastavkom za uske površine uklonite prašinu sa rešetke. Ako nemate usisivač, može poslužiti i suva krpa ili četka. Ovaj postupak traje svega par minuta, a preporučuje se da se radi jednom u 3–6 meseci.

Dodatni saveti za duži vek frižidera

– Ne pretrpavajte frižider, bolja cirkulacija vazduha znači efikasnije hlađenje.

– Redovno proveravajte dihtung na vratima, ako ne dihtuje dobro, frižider troši više energije.

– Ne stavljajte vruću hranu direktno u frižider, to ga dodatno opterećuje.

Ovaj trik ne samo da štedi novac, već i čuva vaš uređaj od nepotrebnih kvarova. A najbolji deo? Ne košta apsolutno ništa.

