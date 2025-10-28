Ovaj divan cvet je pravi simbol uspeha i otpornosti u svakoj kući – lako se gaji, a cveta kao lud sve do prve zime.

Prkos – biljka koja definiše otpornost i lepotu!

Prkos, poznat i kao Portulaca, izdvaja se svojom izuzetnom sposobnošću da cveta neprekidno od juna sve do prvih mrazeva. Ova nežna, ali izuzetno snažna biljka, čini čuda u baštama širom sveta. Njeno ime, Portulaca, potiče od latinske reči „portula“, što označava „mala vrata“, aludirajući na sitne otvore na plodu kroz koje ispadaju semenke.

Poreklom iz Južne Amerike, prkos je postao omiljen među vrtlarima zbog svoje bujne vegetacije i širokog spektra boja cvetova. Najpopularnija je jednogodišnja verzija, Portulaca grandiflora, koja se lako gaji i razmnožava. Ovaj sukulent niskog rasta dostiže visinu od 10 do 20 cm, sa mesnatim crvenkastim stablom i sitnim cilindričnim listovima, piše agromedia.rs.

Što se tiče cvetova, oni su pravo čudo prirode – krupni, bez mirisa, i dostupni u raznim bojama poput belih, žutih, narandžastih, ružičastih, crvenih, ljubičastih ili višebojnih. Ono što je posebno fascinantno kod prkosa je njegova sposobnost da se prilagodi različitim uslovima uz minimalnu negu.

Kada je u pitanju uzgoj, prkos je veoma prilagodljiv. Može se posejati u martu ili aprilu, a preferira dobro drenirano tlo i sunčane lokacije. Osim toga, ova biljka zahteva umereno zalivanje, a prihrana jednom mesečno dodatno će unaprediti njen rast i cvetanje.

Njena izdržljivost ne samo da čini da se ističe u bašti. To već i garantuje da će zadovoljiti svakog vrtlara, čak i one sa malo iskustva. Sada je pravo vreme da otkrijete čuda koje prkos može doneti vašem vrtu. Treba da se prepustite lepoti i čaroliji ove izvanredne biljke.

