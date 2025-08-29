Ovaj jednostavan trik vraća belinu požutelim PCV vratima za tren oka

Bela vrata mogu da unesu dozu elegancije u svaki dom, ali vremenom često požute zbog sunčevih zraka, nakupljene prljavštine i nikotinskih naslaga. U nastavku otkrijte kako da ih, uz jednostavne sastojke iz vašeg doma, ponovo izbelite – bilo da su PVC ili drvena.

Zašto vrata gube belinu

S vremenom na površini vrata ostaju ulja sa ruku, prašina i ostaci nikotina, što dovodi do žutih mrlja, naročito oko kvaka. Pored toga, boje na bazi ulja prirodno menjaju nijansu s godinama, a UV zraci iz sunca dodatno razaraju veziva u boji i ubrzavaju proces požutelosti.

Potrebni sastojci i alati

Blagi deterdžent za sudove ili odmašćivač

Alkoholno sirće

Soda bikarbona

Vodonik-peroksid

Krpe od mikrovlakana, sunđeri i četkice sa mekim vlaknima

Metoda 1: Deterdžent i voda

Pomešajte nekoliko kapi deterdženta sa toplom vodom. Navlažite sunđer ili krpu, iščetkajte požutele delove i potom isperite čistom vodom. Na ovaj način uklonićete svakodnevne masne naslage i blage mrlje.

Metoda 2: Alkoholno sirće

Izjednačite sirće i toplu vodu u bočici sa raspršivačem. Poprskajte smešu na žute površine i ostavite da odstoji par minuta. Obrišite mikrofiber krpom, a zatim isperite vodom i pažljivo osušite.

Metoda 3: Pasta od sode bikarbone

Napravite gustu pastu od sode bikarbone i vode. Nježno je utrljajte na tvrđe mrlje kružnim pokretima pomoću sunđera ili četkice. Isperite i obrišite vrata do suva.

Metoda 4: Vodonik-peroksid i soda bikarbona

Za tvrdokorne nikotinske naslage pomešajte vodonik-peroksid sa sodom bikarbonom u gustu pastu. Nanesite je na požutele delove i ostavite 10–15 minuta. Obrišite vlažnom krpom i temeljno isperite.

Metoda 5: Komercijalna sredstva

Ako nijedan domaći trik ne pomogne, koristite razblaženi izbeljivač ili trinatrijum-fosfat prema uputstvu proizvođača. Nakon tretmana, isperite vrata i odmah ih suvom krpom osušite.

Kako sprečiti ponovnu požutelost

Redovno brišite vrata blagim rastvorom deterdženta kako se masnoća i prljavština ne bi nagomilavale. Kod vrata koja su izložena suncu, razmislite o UV-otpornim bojama. Izbegavajte pušenje u zatvorenom i postavite lako perive kvake kako biste umanjili kontakt masnih ruku sa vratima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com