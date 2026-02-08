Ovaj kućni aparat imamo svi, a troši struju kao 65 frižidera upaljenih istovremeno!

Troši struju kao 65 frižidera! Saznajte kolika je prosečna potrošnja ovog kućnog aparata i kako da smanjite račun za struju.

Električni rerna spada u najrasprostranjenije kućne aparate, ali malo ko je svestan koliko struje zaista troši.

Iako mnogi misle da su frižider ili sušilica najveći „gutači“ električne energije u domaćinstvu, brojke pokazuju da električna rerna može da premaši njihovu potrošnju i do nekoliko puta.

Koliko zapravo troši električna rerna

Prosečna snaga električne rerne kreće se između 2.000 i 5.000 W, što u praksi znači od 40 do 90 kWh mesečno, zavisno od učestalosti korišćenja. Za poređenje, jedan frižider u radu troši između 300 i 800 W. To znači da kada se rerna zagreva na visokim temperaturama, njena trenutna potrošnja može da odgovara potrošnji i do 65 frižidera!

Istraživanja su pokazala da rerna u prosečnom domaćinstvu može da dostigne i 224 kWh godišnje. To je znatno više od drugih aparata koji rade svakodnevno. Poseban problem su modeli koji i u stanju mirovanja troše struju. Oni zadržavaju sat ili digitalni displej uključen. U proseku, „standby“ režim može da pojede od 5% do 26% ukupne godišnje potrošnje jednog domaćinstva, prenosi blic.rs.

Kako smanjiti račun za struju, a i dalje koristiti rernu

– Kombinujte pečenja – iskoristite jedno prethodno zagrevanje za više jela.

– Isključite ranije – rerna zadržava toplotu, pa jelo može da se ispeče i nakon gašenja.

– Ne otvarajte često vrata – svaki put kada otvorite, temperatura pada i rerna troši dodatnu energiju.

– Isključite iz utičnice ako vaš model troši struju i dok je ugašen.

Dakle, nije naivno uopšte, pa tako pokušajte da iskoristite ove savete za štednju i tako značajno umanjite račun za struju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com