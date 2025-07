Ovaj predmet uvek držite ispred ulaznih vrata, nikako u kući! Kažu da čuva ukućane od zla i nemaštine

U našem narodu postoji verovanje da jedan predmet treba staviti ispred ulaznih vrata stana ili kuće, jer će štititi ukućane od svih negativnih stvari. Ali postoji i nešto što nikako ne treba držati ispred ulaznih vrata, jer se veruje da može privući svađu.

Obuća ne sme da stoji ispred

Mnogi ljudi ne mare kako im izgledaju ulazna vrata, kao ni mesto ispred njih, u našem narodu se od davnina veruje da je to veoma važno. Vrata treba uvek da budu čista, ali i bez ogrebotina, treba da se redovno farbaju i održavaju, jer je to simbol blagostanja. Od davnina postoji verovanje da obuću ne treba držati ispred ulaznih vrata, jer to izaziva haos u porodici i svađe među ukućanima.

Metlu obavezno izbacite

Naše bake su jedan predmet uvek držale ispred ulaznih vrata, nikada u kući. Verovale su da štiti ukućane od uroka, bolesti i nemaštine. To je metla, koja se nekada mogla videti ispred svake kuće. Metla treba da stoji okrenuta naopačke, drška da bude dole, a deo za čišćenje gore. Verovalo se da, ako veštica poželi da vam nanese nešto loše, kada vidi metlu tako okrenutu ispred vaših vrata, neće prilaziti ni vašoj kući ni porodici.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com