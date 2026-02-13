Ovaj prirodni prah je moćniji i od sode bikarbone: Čisti creva od svih otrova, a i u domaćinstvu je nezamenljiv

Dijatomejska zemlja je prirodni prah koji čisti dom i jača telo, pružajući brojne zdravstvene koristi i efikasne kućne trikove.

U moru kućnih trikova, retko koji sastojak može da se pohvali tolikom svestranošću kao dijatomejska zemlja. Ovaj fini, beli prirodni prah poslednjih godina sve češće se pominje kao nezamenljiv saveznik u domaćinstvu, ali i kao dodatak koji doprinosi zdravlju.

Od uklanjanja neprijatnih mirisa i borbe protiv štetočina, pa sve do podrške organizmu – njegova primena je zaista široka.

Sve koristi za domaćinstvo

Dijatomejska zemlja ima široku upotrebu i u domaćinstvu.

Može se koristiti za čuvanje hrane – dodavanjem manjim količinama zrnastim namirnicama poput pasulja, graška ili soje sprečava njihovo isušivanje. Takođe je korisna za zemljište jer pomaže u zadržavanju hranljivih materija i vlage, kao i u poboljšanju oksigenacije. Posipanje po zemljištu oko biljaka donosi korist bez štete.

U borbi protiv štetočina pokazala se kao veoma efikasna. Posipanje oko kuće ili po dvorištu uništava insekte, bez posledica po članove porodice i kućne ljubimce. Može se nanositi i direktno na biljke kako bi se zaštitile od napasti.

Ukoliko imate kućnog ljubimca, utrljavanje dijatomejske zemlje u krzno može pomoći u borbi protiv buva i krpelja. Ipak, treba izbegavati kontakt sa očima jer prah može izazvati iritaciju.

Filter za vodu

Dijatomejska zemlja je sposobna da ukloni i najsitnije čestice zagađivača, zbog čega se koristi i kao filter za vodu.

Abrazivni čistač

Od zagorelih šerpi i tiganja do toaletne šolje – ovaj prah efikasno uklanja tvrdokorne naslage i fleke, zahvaljujući svojim abrazivnim svojstvima.

Osveživač prostora

Može poslužiti i kao prirodni neutralizator neprijatnih mirisa, bilo da dolaze iz kante za smeće ili prostora za kućne ljubimce.

Dijatomejska zemlja, poznata i kao kremena zemlja, predstavlja veoma sitan pesak nastao taloženjem ostataka silikatnih algi (dijatomeja). Ovaj prirodni mineral dobija se od fosilizovanih jednoćelijskih biljaka iz okeanskih dubina i, uprkos svom neobičnom poreklu, potpuno je neškodljiv za pravilnu upotrebu.

Njena izuzetna moć upijanja čini je jedinstvenom. Upravo zahvaljujući toj osobini koristi se u različite svrhe – od kućnih poslova do podrške zdravlju. Važno je naglasiti da proizvođači razlikuju dijatomejsku zemlju namenjenu ishrani od one koja se koristi u domaćinstvu, pa je pri kupovini neophodno obratiti pažnju na deklaraciju.

Sve koristi za ljudski organizam

Dijatomejska zemlja se najvećim delom sastoji od silicijum-dioksida, minerala koji je zaslužan za mnoge zdravstvene prednosti ovog praha. Zahvaljujući svojoj snažnoj apsorpcionoj moći, može doprineti različitim procesima u organizmu.

Ukoliko želite jače kosti i zglobove, dijatomejska zemlja može biti dobar izbor. Visoka koncentracija silicijum-dioksida omogućava da se koristi kao dodatak ishrani (suplement) koji doprinosi zdravlju kostiju, zglobova, tetiva i srca.

Detoksikator

Jedna kašičica dijatomejske zemlje pomešana sa šoljicom vode pretvara se u sredstvo za detoksikaciju, koje deluje na crevne parazite i viruse u digestivnom traktu. Ovaj prah sadrži sastojke sposobne da apsorbuju različite hemijske toksine.

Prirodna zubna pasta

Mešavina jednakih količina kokosovog ulja i dijatomejske zemlje može poslužiti kao prirodna alternativa industrijskim pastama za zube, koje često sadrže hemijske dodatke. Dodavanjem nekoliko kapi esencijalnog ulja nane dobija se prijatan ukus i osvežavajući miris.

Nega kože, kose i noktiju

Zahvaljujući svojim blagim abrazivnim svojstvima, ovaj prirodni prah može efikasno očistiti kožu i zube. Konzumirana sa vodom, doprinosi poboljšanju kvaliteta kože, kose i noktiju.

Prirodni dezodorans

Za one koji žele potpuno prirodnu zaštitu bez hemikalija, jednostavno rešenje je domaći dezodorans. Pravi se mešanjem tri mere kukuruznog brašna, dve mere kokosovog ulja i jedne mere dijatomejske zemlje.

Maska za lice i vrat

Dodavanjem malo vode, dijatomejska zemlja će se pretvoriti u gustu pastu koja može da ukloni mrtvi sloj ćelija sa kože lica i vrata.

Ostale zdravstvene prednosti

Može da pomogne u snižavanju krvnog pritiska i holesterola, kod alergija na pojedine vrste hrane, kod osteoporoze i glavobolje, leči urinarne infekcije, smanjuje upale, podstiče mršavljenje, a smatra se i da je ovaj prirodni prah generalno dobar za pomlađivanje.

