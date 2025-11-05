Ovaj sastojak iz kuće nikada ne treba držati u staklu – ne utiče dobro na namirnice kao i na njihov ukus.

Koje namirnice iz kuće čuvate u staklenim posudama?

Staklene posude začinima daju izgled organizovanosti i estetike u kuhinji i kod kuće. Ali ipak često nisu najbolji izbor za skladištenje začina. Dok većina ljudi koristi staklene posude za razne namirnice, uključujući i začine, istina je da oni mogu da utiču na ukus i miris vaših dragocenih začina ako ih čuvate predugo u njima. Promenjeni sastav začina će uticati i na ukus vaše namirnice.

Većina začina ima rok trajanja od oko dve do tri godine, ali sa pravilnim skladištenjem možete produžiti njihovu svežinu i do pet godina ili čak duže, prema stručnjacima. Međutim, staklene posude nisu najbolje rešenje.

Meta Webster iz kompanije Seasoned Pioneers upozorava da staklene posude iz kuće nisu idealne za čuvanje začina kod kuće. Preporučuje hermetički zatvorene i neprozirne kontejnere kako biste sačuvali aromu, teksturu i ukus začina. Umesto toga, preporučuje korišćenje vrećica za začine. One čuvaju proizvod od oksidacije i održavaju ga suvim i svežim. Takođe, savetuje da začine i ostale namirnice držite dalje od izvora toplote, kao što su rerna ili mašina za pranje sudova.

(klix.ba)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com