Ovaj trik je osvojio svet: Evo zašto sve više ljudi stavlja balon u podni sifon u kupatilu? (VIDEO)

U poslednje vreme društvene mreže preplavljene su snimcima na kojima ljudi stavljaju balon u podni sifon u kupatilu.

Na prvi pogled deluje neobično, ali ovaj trik je postao globalni hit jer rešava nekoliko čestih problema u domaćinstvu.

Običan balon postavljen u podni sifon može rešiti vrlo čest problem koji živcira mnoge ljude.

Ući u kuću u bilo koje doba dana ili noći i zateći bubašvabe kako slobodno šetaju u kućnom okruženju svakako nije ugodno, stoga svi neprestano traže najbolja rešenja koja će omogućiti da jednom zauvek nestane ovaj problem.

Ranije su bubašvabe u cevi dolazile uglavnom leti kada traže nešto hladnije i vlažnije okruženje zbog prevelike vrućine. Ali sada su se stvari promenile pa bubašvabe neprestano traže savršeno skrovište za život u miru i spokoju tokom cele godine, piše Jutarnji list.

Iz tog razloga situacija je postupno postala sve više zabrinjavajuća. U 90% slučajeva mogu se videti u kupatilu, posebno u tuš kabini, kadi ili lavabou. Ovo su bubašvabe koji vole toplu, vlažnu i slabo osvetljenu okolinu u kojoj se mogu hraniti i preživeti, makar samo nekoliko dana.

Prva stvar koju bi trebalo da učinite kako biste sprečili dolazak bubašvaba je održavanje odgovarajućih standarda higijene. Dakle, nikad ne ostavljajte prljavo posuđe u sudoperi, mrvice ili hranu na stolu i otvorenu ambalažu u ostavi jer bubašvabe privlači miris koji izlazi čak i iz najmanje rupe u kući.

Tada moraju da se koriste efikasne i 100% bezbedne metode, što ne znači nužno oslanjanje na hemikalije koje odmah uništavaju bubašvabe, jer mogu biti opasne i za kućne ljubimce, ali i za zdravlje ljudi.

Suprotno onome što se misli, kao sredstvo protiv bubašvaba, izbeljivač ne daje rezultate jer ga se one uopšte ne boje. Nije dovoljno dezinfikovati kuću, potrebno je boriti se protiv njihove prisutnosti delujući direktno na cevi kako biste otežali njihov prolaz.

Kako rešiti problem bubašvaba koje izlaze iz odvoda tuša?

Što se tiče odvoda za tuširanje, dovoljno je balon staviti u odvod, iseći ga na kraju ili s dela koji stavljamo u usta da ga naduvamo. Rez propušta vodu, ali sužava odvodnu rupu kroz koju bubašvabe izlaze u bilo koje doba godine.

Rešenje je očigledno primenjivo na sve odvode u kući gde je to moguće. Kada se toaleti ne koriste, preporučljivo je odvode pažljivo zatvoriti odgovarajućim čepovima, ne samo radi sprečavanja pristupa bubašvabama, već i iz higijenskih razloga. Iz bilo kojeg odvoda, pa čak i lavaboa, izlazi smrad i preplavi kuću za nekoliko minuta, što je sve samo ne ugodno.

Prednosti u odnosu na klasične metode

Nema potrebe za hemikalijama protiv mirisa i insekata.

Jeftinije i brže od ugradnje dodatnih ventila.

Može se lako ukloniti i ponovo postaviti.

Balon u podnom sifonu postao je svetski hit – sprečava neprijatne mirise, insekte i povratak vode. Obavezno probajte već prvom prilikom

