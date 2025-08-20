Ovaj trik s aluminijskom folijom rešiće jedan neprijatan problem u kući

Aluminijsku foliju najčešće koristimo u kuhinji, ali malo ko zna da može da eliminiše i statički elektricitet u sušilici, sprečavajući da se odeća nakon pranja zalepi.

Kako folija deluje u sušilici

Napravite manju lopticu od zgužvane aluminijske folije i ubacite ga u sušilicu zajedno sa mokrom odećom. Folija će privući i neutralisati statički elektricitet, pa će komadi garderobe ostati odvojeni i meki.

Trajnost i ušteda

Jedna loptica folije može da posluži i do šest meseci, jer svojstvo protiv statike ne slabi brzo. Time izbegavate kupovinu skupih hemijskih omekšivača i smanjujete hemijsku opterećenost životne sredine.

Dodatna primena folije

Osim u sušilici, aluminijsku foliju možete iskoristiti i za oštrenje makaza. Dovoljno je da nekoliko puta prerežete složeni komad folije, a sečivo će ponovo postati oštro.

Isprobajte ovaj jednostavan trik i zaboravite na problem sa statičkim elektricitetom u vešu – brzo, jeftino i ekološki!

