Ovaj trik sa papirom za pečenje na dnu rerne učiniće svako jelo neodoljivo hrskavim

Kada pečete u rerni, verovatno stavljate posudu na srednju rešetku, ali profesionalni kuvari savetuju drugačije: izvadite rešetku, obložite dno rerne papirom za pečenje i zagrejte je na 250 °C. Ovaj jednostavan potez menja sve, od pice i hleba do mesa i povrća, jer obezbeđuje savršenu kombinaciju toplote i hrskavosti.

Intenzivniji prenos toplote i brže pečenje

Postavljanjem posude direktno na dno rerne omogućava se ujednačeniji i jači kontakt sa izvorom toplote. Hrana se peče brže i ravnomernije, što je idealno za jela kod kojih želite hrskavu koricu, a sočno unutrašnjost.

Zaštita rerne i jednostavno čišćenje

Papir za pečenje štiti dno rerne od masnoće, sokova i ostataka hrane. To sprečava neprijatne mirise i nastanak tvrdokornih naslaga, pa ćete znatno olakšati čišćenje posle pečenja.

Intenzivna karamelizacija i bogatiji ukus

Kada je hrana bliže direktnoj toplini, šećeri na površini brže karamelizuju, dajući jelu dublji i bogatiji ukus. Ovo je posebno korisno za povrće, meso ili testo koje zahteva zlatnu, hrskavu završnicu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com