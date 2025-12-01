Ovaj trik za otpušavanje sudopere niko vam neće reći – vodoinstalater ga koristi 50 godina i ne košta ni dinara

Iskusni vodoinstalater otkrio je trik za otpušavanje sudopere koji koristi 50 godina. Ne košta ni dinara, a rešava problem odmah!

Kuhinjski odvod lako može da se zapuši, što dovodi do ozbiljne blokade sudopere koju rešavaju samo vodoinstalateri. Međutim, postoji trik koji uvek funkcioniše, a sastojke i predmete već imamo kod kuće. Dakle, bez pozivanja stručnjaka i bez trošenja novca.

Svaka kuhinja je sklona začepljenju odvoda, jer svakodnevna upotreba sudopere doprinosi nagomilavanju otpada u cevima. Jedan od glavnih krivaca je taloženje masti i ulja – kada dospeju u odvod, hlade se, stvrdnjavaju i lepe za zidove cevi, stvarajući barijeru koja zadržava ostali otpad i smanjuje protok vode.

S druge strane, komadići hrane poput pirinča i rezanaca ili kore voća i povrća takođe ostaju u odvodnim cevima, blokirajući protok vode, a čak mogu i da oštete cevi ako se ne uklone na vreme.

U tim slučajevima, voda ne teče kroz cevi i sve ostaje u sudoperi. Zato je neophodno znati stari trik vodoinstalatera za otpušavanje cevi kako biste nastavili da koristite kuhinjsku sudoperu bez problema.

Otpušite sudoperu u četiri koraka

Sipajte vruću vodu u odvod da biste otopili masnoću i omekšali čvrste ostatke.

Sipajte jednu šolju sode bikarbone i dve šolje sirćeta u odvod da biste otpustili začepljenje. Nakon toga isperite toplom vodom da biste uklonili sve ostatke.

Ako su odvodi i dalje začepljeni, sledeći korak u ovom vodoinstalaterskom triku je korišćenje žice umetnute u odvod kako biste uklonili sve čestice hrane koje su se nakupile u cevima. Pazite da ne oštetite cevi žicom.

Ako problem i dalje postoji, pređite na četvrti i poslednji korak ovog trika. Ovde se preporučuje provera i čišćenje cevi u obliku slova U ispod sudopere, jer je to uobičajeno mesto začepljenja. Da biste to uradili, isključite dovod vode, postavite posudu i izvadite cev koju ćete temeljno očistiti. Zatim sve ponovo povežite, čvrsto zatvorite i isperite toplom vodom, piše Blic.rs.

Čist odvod: Dugoročna ušteda

Redovno održavanje odvoda sudopere, posebno pomoću sode i sirćeta, je najbolja prevencija. Zahvaljujući ovom starom triku vodoinstalatera, više ne morate da brinete o skupim pozivima majstora. Naučili ste kako da sami rešite problem začepljenja i time obezbedite dugovečnost vašim cevima.

Ovaj trik je dokaz da su najbolja rešenja često najjednostavnija i – potpuno besplatna!

