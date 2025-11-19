Ovaj uređaj nikako ne smete da utaknete u produžni kabl – glavni je uzrok požara

Jedna česta greška je glavni uzrok požara u kući. Nikada ne uključujte klimu u produžni kabl!

Greška koju mnogi prave, a koja je glavni uzrok požara! Proizvođači klima uređaja vam jasno kažu: nikada je ne uključujte u produžni kabl, radi vaše bezbednosti.

Vatrogasci upozoravaju da produžne kablove ne treba preopterećivati, što, nažalost, većina nas radi. Kada se u njega uključe televizor, računar i lampa, dodatno uključivanje još i klime, na primer, može dovesti do požara u vašem domu.

Većina proizvođača klima uređaja preporučuje direktno uključivanje u zidnu utičnicu, a ne u produžni kabl. Nikada ne treba uključivati velike uređaje u produžni kabl.

Mere opreza koje štite od požara:

1. Produžni kabel redovno proveravajte, odnosno sve kablove uključene u njega i zamenite ih ako primetite da su oštećeni.

2. Držite sve kablove i utičnice dalje od velikih potrošača struje (frižider, zamrzivač, šporet), ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja kako bi se sprečilo pregrevanje. Uvek isključujte iz struje uređaje koji nisu u upotrebi.

3. Ne ostavljajte uključene laptop i punjač za telefon danima u produžnom kablu, jer mogu da se pregreju i izazovu požar. Izbegavajte preterano savijanje produžnog kabla kako se ne bi oštetio.

4. Ne koristite oštećene utikače i utičnice na produžnom kablu.

5. Produžni kabel treba da bude odgovarajuće dužine. Ako je previše kratak, može da bude pod velikim opterećenjem i uzrokuje pregrejavanje.

6. Držite produžni kabl dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote (šporet, na primer).

Uređaji poput klima i grejalica su preveliki potrošači da bi se oslonili na produžni kabl. Ignorisanje ovog upozorenja može biti glavni uzrok požara u vašem domu. Budite odgovorni, isključujte uređaje iz struje i redovno proveravajte kablove kako biste osigurali potpunu bezbednost.

(Najžena)

