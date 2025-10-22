Ovaj viralni trik nateraćete vas da se zapitate da li celog života pogrešno perete veš

Mnogi korisnici mašina za pranje veša nisu svesni značaja pravilnog korišćenja poklopca za deterdžent. Iako se čini kao sitnica, ovaj korak može značajno uticati na efikasnost pranja i dugotrajnost uređaja.

Ide li poklopac deterdženta direktno u bubanj ili ne?

Korisnica TikToka pod imenom Iluka podelila je video svog dečka kod kuće tokom pranja veša. U videu, korisnica implicira da je njen partner bacio čep deterdženta za veš zajedno sa odećom.

„Upravo sam pitala svog dečka gde je čep za deterdžent, a on je rekao ‘Oh, samo ga napunim i ubacim?’“, napisala je, nazivajući to „ludačkim ponašanjem“.

Ali odeljak za komentare je pun odgovora koji brane dečka. Mnogi su primetili da ova metoda sprečava da čep postane gadan i lepljiv od ostataka deterdženta.

„Ja ovo radim. Svi misle da sam luda, ali njihovi čepovi deterdženta su odvratni, a moj je uvek čist“, napisala je TikTokerka @wendyflucas.

Ispostavilo se da stručnjaci za veš nisu protiv pristupa sa čepom u bubnju.

„To je sasvim uobičajeno“, rekla je stručnjak za čišćenje Beki Rapinčuk za HafPost. „Ova metoda odlično funkcioniše u sprečavanju kapanja sa boce i police.“

I Patrik Ričardson, poznat i kao „Evangelista za veš“, rekao je da i on više voli da baci čep napunjen deterdžentom u mašinu za veš.

A šta je s odeljkom za deterdžent?

Ako ubacujete čep deterdženta u mašinu za veš, to znači da zaobilazite malu namensku fioku. Ali da li je i to problem?

„Ne koristim taj odeljak“, rekao je Ričardson. „Rekao bih da je jedini razlog za njegovo korišćenje taj što koristite puno deterdženta – a korišćenje previše deterdženta je užasna stvar. Ali ako želite da stavite puno deterdženta, zaista morate da koristite odeljak jer zapravo možete dobiti mrlje od deterdženta na odeći u zavisnosti od marke koju koristite i njenih sastojaka.“

Dodatni saveti za blistavo čist veš

„Ako vaša mašina nema dozator ili ako više volite da dodate deterdžent direktno u bubanj, važno je da ga ne sipate direktno na odeću“, savetovao je stručnjak. „Umesto toga, uvek dodajte bilo koji deterdžent – bilo da je tečni, u prahu ili u kesicama za veš – u bubanj pre nego što stavite odeću. Pošto se voda prvo sakuplja na dnu mašine, ova metoda omogućava deterdžentu da se brže i temeljnije pomeša sa vodom, aktivirajući ga u vodi za pranje za optimalne performanse čišćenja.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com