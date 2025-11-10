Ovako ćete plaćati struju manje: 10 trikova kojima se računi drastično smanjuju

10 trikova kojima se vaši računi drastično smanjuju i počinjete plaćati struju manje. Lako je, a ušteda je ogromna!

Ovih 10 trikova su zlata vredni – evo kako da plaćate struju manje!

Među najvećim potrošačima u domaćinstvu su klima-uređaj, termoakumulaciona peć, rerna, veš-mašina i mašina za pranje sudova, zbog čega na njih treba da obratite posebnu pažnju, ukoliko želite znatnu uštedu u mesečnom budžetu.

Na potrošnji klima-uređaja možete uštedeti tako što smanjite temperaturu hlađenja: na samo jednom nižem stepenu možete uštedeti oko tri odsto struje.

Ako veš perete na 40 stepeni, a ne na 60, mašina će trošiti dvostruko manje struje. Takođe, ugasite šporet ili rernu nekoliko minuta pre kraja, jer će se hrana kuvati ili peći još neko vreme dok se uređaj hladi.

Veliki potrošači su i frižider i zamrzivač, posebno zato što su u struju uključeni stalno. Znači, tu nemate mogućnost da isključite uređaj, ali uštedećete ako malo smanjite temperaturu hlađenja.

Struju možete uštedeti i ako smanjite količinu robe koju peglate, iako to ne znači da morate da izlazite izgužvani. Pokušajte da odolite peglanju peškira, posteljine, kuhinjskih krpa…

Takođe, zamenite obične sijalice štedljivim ili LED sijalicama jer one troše do 80 odsto manje energije i traju oko deset puta duže od običnih, piše Telegraf.rs.

1. Planirajte

Kad god možete, obroke kuvajte na veliko, za dva-tri dana. Nije ista potrošnja struje ako uključujete šporet svaki dan ili, recimo, jedanput do dvaput nedeljno.

2. Isključite uređaje iz utičnice

Ne ostavljajte uređaje na čekanju nego ih isključite iz utičnica. Na primer, TV troši do 24 odsto energije iako je ugašen. Oko šest odsto struje u domaćinstvu odlazi na uređaje u stend-baj funkciji.

3. Pazite na temperaturu

Pazite da vam vrata frižidera nisu dugo otvorena, jer će inače mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

4. Frižider na hladno

Stavite frižider na što hladnije mestu u kući. Ove uređaje ne izlažite sunčevom zračenju. Hladniji prostor znači veću uštedu energije, jer svaki stepen manje smanjuje potrošnju struje i do šest odsto.

5. Veš-mašinu priključite na toplu vodu

Ako je moguće, veš-mašinu priključite na dovod tople vode, a ne hladne, jer najviše struje veš-mašina i mašina za pranje sudova potroše upravo na zagrevanje vode.

6. Pazite na veličinu posuđa

Veličinu posude prilagodite količini hrane koju kuvate. Ako malo hrane stavite u preveliku posudu, potrošićete previše energije.

7. Izbegavajte „stend-baj“ režim rada

Ako je moguće, električne uređaje nemojte držati u „stend-baj“ načinu rada (najčešće crvena lampica) jer se tako potroši i do osam odsto električne energije godišnje.

8. Isključujte računare kad ih ne koristite

Kada ne koristite računar obavezno ga uisključite. Ako i mora ostati uključen, onda bar ugasite monitor, jer najveća potrošnja energije kod računara otpada upravo na taj uređaj.

9. Ne ostavljajte punjače uključene

Neki punjači za mobilne telefone, foto-aparate, računare… nastavljaju da troše električnu energiju i nakon što ih odvojite od uređaja koji ste punili. Zato ih obavezno isključite iz utičnice kad ih ne koristite.

10. Kraće se tuširajte

Vreme tuširanja skratite na ispod pet minuta. Izbegavajte i kupanje u kadi, jer tuširanjem ćete trošiti upola manje struje i vode nego kupanjem.

