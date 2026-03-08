Ovako se najlakše skidaju žute fleke sa dušeka: Izgledaće kao da nikada nisu ni postojale

Žute fleke na dušeku izgledaju kao doživotni problem, ali tri sastojka iz kuhinje mogu ih ukloniti za tren.

Žute fleke na dušeku niko ne primećuje – sve dok ne skupite posteljinu. Nastaju zbog znoja, prirodnih ulja sa kože, prosutih napitaka ili kozmetike koju nanosimo pre spavanja.

Iako deluju kao da se nikada neće skinuti, postoji jednostavan trik koji može pomoći da ih uklonite uz sastojke koje već imate u kući.

Zašto se na dušeku pojavljuju žute fleke

Tokom noći telo se znoji i luči prirodna ulja koja se vremenom upijaju u tkaninu dušeka. Kada ta vlaga oksidira, pojavljuju se žućkaste mrlje koje često prate i neprijatni mirisi. Osim znoja, fleke mogu nastati i zbog prosutih pića, krema za telo ili drugih sitnih nezgoda koje se dešavaju u svakodnevnom životu.

Trik sa tri sastojka koji uklanja fleke

Dobra vest je da za čišćenje ne morate kupovati skupa sredstva. Dovoljna su tri sastojka koja većina ljudi ima u kuhinji ili kupatilu.

Potrebno je:

250 ml hidrogena (3%)

3 kašike sode bikarbone

nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova

U posudi pomešajte hidrogen i sodu bikarbonu dok se soda ne rastvori, a zatim dodajte deterdžent. Dobijenu smesu sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskajte direktno na žute fleke.

Ostavite da deluje dok se dušek potpuno ne osuši, a zatim ostatke sode uklonite četkom ili usisivačem. Hidrogen pomaže da se fleke izbele, dok soda bikarbona upija vlagu i neprijatne mirise.

Još jedan jednostavan trik za svež dušek

Ako na dušeku nema dubokih fleka, možete primeniti i takozvano „suvo čišćenje“. Posolite površinu sodom bikarbonom i ostavite je nekoliko sati, a zatim usisajte dušek. Ova metoda uklanja vlagu, prašinu i neprijatne mirise, pa će krevet ponovo biti svež.

Mala navika koja produžava život dušeku

Stručnjaci savetuju da dušek redovno provetravate, okrećete ga na nekoliko meseci i koristite zaštitnu navlaku. Tako ćete sprečiti da se fleke duboko uvuku u tkaninu i produžiti vek trajanja mesta na kojem provodimo gotovo trećinu života.

(Ona.rs)

