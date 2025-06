Ove 3 biljke su „usisivač“ za prašinu i duvanski dim, nabavite ih što pre

Ukoliko ste pušač obavezno nabavite neku od ovih sobnih biljaka

Postoje sobne biljke koje su odlični prečišćivači vazduha. One upijaju dim cigareta, ali i prašinu. Neke od njih su ove tri koje nije teško gajiti.

Fikus

Upija duvanski dim, ali i bakterije, gljivice i prašinu, a smanjuje i nivo ugljen dioksida, kao i hemikalija koje ulaze u sastav lakova i boja. Ovaj ogromni benefit fikusa proističe iz toga što na njegovim listovima stanuju bakterije koje se hrane navedenim štetnim materijama. Prema tome, kako biljka raste, rastu njeni listovi, te rad bakterija postoje još efikasniji, piše Agromedia.

Fikus voli svetlosti, te je nužno obezbediti mu je u sobi. Pobrinite se da sunčevi zraci padaju odozgo, te ga smestite na niskom stolu pokraj prozora. Fikus nikako ne podnosi temperaturne oscilacije i promaju. Takođe kada ga jednom smestite, trudite se da ne pomerate saksiju jer to može dovesti do opadanja listova.

Tokom leta mu brišite lišće vlažnom krpom na svakih nedelju dana. Zimi se treba pobrinuti da se sobna temperatura kreće od 15 do 18 stepeni. Ukoliko su temperature niže i previše ga zalivate, uočićete žute listove koji će otpasti.

Što se tiče zalivanja, tokom zimskih meseci to se vrši jednom u 10 dana, a od proleća do jeseni dva puta nedeljno. Neka to bude ostajala voda sobne temperature.

Bršljan

Još jedna biljka koja je zeleni prečišćivač vazduha od duvanskog dima. Njegova prednost je velika otpornost i lakoća uzgoja. U zavisnosti od vrste zahteva različitu količinu svetlosti. Naime, ukoliko je u pitanju bršljan sa šarenolikim listovima, on voli dosta svetlosti, a ako imate zeleni bršljan obezbedite mu polusenu ako ga iznosite na terasu.

Međutim i ako imate šarenoliki, neka ne bude izložen direktnoj i jakoj sunčevoj svetlosti jer se u tom slučaju zemlja brzo suši, a bršljan se ne razvija pravilno. Nemojte se iznenaditi svakako ako vaša biljka prvih godina sporo raste i napreduje, to je normalno za bršljan.

Tokom zimskih meseci, lišće mu treba vlažiti krpom koja je natopljena vodom. Kada je reč o zalivanju, isti je princip kao i sa fikusom – leti i na jesen dva puta u toku nedelje, zimi jednom u 10 dana. Preporuka je da koristite kišnicu prilikom zalivanja. Od marta do osmog meseca kada zalivate dodajte i tečno đubrivo na svakih dve nedelje.

Aloja vera

Jedna od važnih karakteristika ovog sukulenta je ta da pored rešavanja problema sa duvanskim dimom upija elektromagnetno zračenje televizora, računara, telefona. Upija formaldehid iz laminata, materijala za izolaciju, kao i benzen iz plastike i različitih farbi. Poznato je da se kod ove biljke na listovima javljaju tačke braon nijanse ukoliko vazduh ima visoku koncentraciju štetnih materija. Tokom noći otpušta kiseonik. Važno je da izaberete mesto koje je osunčano (zahteva minimum 8 sati svetlosti), a kada otopli preko dana je iznesite na balkon, ali izbegavajte direktno sunce jer će joj se listovi osušiti.

Nije zahtevna kada je zalivanje u pitanju, tokom toplih dana je to jednom sedmično, a tokom zimskih čak jednom mesečno ne više, jer može doći do truljenja korena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com