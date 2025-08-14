Ove biljke ne bi smeli da držite u kući, prelepe su ali i veoma opasne po zdravlje

Foto:Pexels/Cottonbro Studio

Ako volite biljke i držite ih u stanu ili kući, trebalo bi da znate da nisu sve bezbedne za držanje u kući, na terasi ili u dvorištu, naročito ako imate decu ili kućne ljubimce.

Neke biljke su otrovne, a kretanje ljubimaca i dece ne možete u potpunosti da kontrolišete.

Ovo su biljke koje zbog toksičnosti ne biste trebali da gajite u kući:

Rododendron

Predivna ukrasna biljka za dvorište. Konzumacija cveta ili lista može dovesti do ozbiljnog trovanja.

Foto: Eevi Alanissi – CC BY 2.0

Glavni simptomi su: bol u stomaku, poteškoće sa disanjem i paraliza.

Oleander
Biljka roze i belih cvetova, idealna za balkone i dvorišta ali za decu nije bezbedna zbog otrovnog lišća i korena.

Foto: Renee GraysonCC BY 2.0

Simptomi trovanja oleanderom su: drhtavica, usporeni otkucaji srca i pospanost.

Kukuta
U dvorištu se može pojaviti kao korov. Opasna je za kućne ljubimce, jer miriše poput šargarepe, pa je primamljiva za životinje.

kukuta
Foto: Harry RoseCC BY 2.0

Napada nervni sistem, može da izazove nesvesticu i kod životinja i kod ljudi.

Žuti narcis
Najotrovnija je sama lukovica, a simptomi su, uglavnom vezani za digestivni trakt (dijareja, povraćanje i grčevi).

Foto: Hauke MusicalorisCC BY 2.0

Hortenzija
Ova predivna biljka sadrži cijanid. Međutim, da bi došlo do trovanja potrebne su velike količine samog cveta. Ipak budite oprezni.

Foto: Pixabay/adriana knop

Filadendron
Sok ove biljke može da iritira kožu i usnu duplju. Može doći do otežanog disanja, oticanja grla i stomačnih problema.

Foto: Leland Green – CC BY 2.0

Retko dolazi do ozbiljnog trovanja. Ipak nije sigurno da je držite u kući.

