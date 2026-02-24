Ove dve biljke čuvaju baštu od štetočina: Posadite ih jednu pored druge i nećete morati da prskate

Svi iskusni baštovani znaju zašto idu kadifica i paradajz zajedno! Ovaj moćni par tera štetočine i čuva baštu bez ijedne kapi otrova.

Posadite kadificu direktno uz paradajz i rešite se štetočina u bašti bez ijednog mililitra otrovne hemije. Zaboravite na prskalice, maske preko lica i skupe preparate iz poljoprivredne apoteke koji vam samo truju zemlju i plodove koje dajete deci.

Već ove sezone videćete kako vaša bašta buja, dok komšije muku muče sa lisnim vašima koje im uništavaju sav trud. Tajna je u korenu kadifice koji luči materije koje bukvalno sterilišu zemljište od napasti, dok njen specifičan miris potpuno zbunjuje štetočine.

Ovaj trik će vam sačuvati i novac i zdravlje.

Ne bacajte pare na prskalice kad priroda ima rešenje

Kadifica nije tu samo da lepo izgleda, ona je pravi „telohranitelj“ za vaš paradajz. Njen koren u zemlji pravi barijeru koju crvi ne smeju da prođu, dok cvet svojim jakim mirisom zbunjuje bube koje bi inače sletele na listove.

Dobićete zdrav paradajz bez ijedne rupice.

Nema više onog stresa i proveravanja svakog lista svakog jutra.

Ovako ih posadite da trik stvarno upali

Nemojte ih saditi na dva kraja bašte, jer biljke moraju bukvalno da se „druže“ u istoj leji da bi ovo radilo.

Evo kako se to radi bez puno muke:

Posadite jednu kadificu između svaka dva korena paradajza.

Slobodno dodajte i malo bosiljka u taj isti red, jer on dodatno tera muve i komarce.

Birajte one niže, žute ili narandžaste kadifice, jer one najbolje rade posao u zemlji.

Rezultat koji će videti ceo komšiluk

Čim udare prve jake vrućine, primetićete da vaša bašta miruje, dok su drugi stalno u nekom prskanju i poslu. Vaš paradajz će imati snage da raste i bude krupniji jer ga ništa ne grize i ne isisava mu sokove.

Ovo je spas za sve koji hoće da jedu domaće, baš onako kako su nekad radili naši stari.

Svi će vas pitati u čemu je štos.

Sve što vam treba je par kesica semena koje koštaju par desetina dinara, a vrede više od svake kante otrova. Umesto da udišete hemiju dok prskate, vi ćete ovog leta samo da uživate u mirisu cveća i ukusu pravog, čistog povrća.

Poslušajte ovaj stari trik, rešite se štetočina u bašti bez otrova i konačno jedite zdravo povrće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com