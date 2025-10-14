Ove jeseni nikako ne bi trebalo da uklanjate lišće sa travnjaka – stručnjaci otkrivaju pravi razlog

Mnogi misle da je grabljenje i uklanjanje lišća sa travnjaka obavezno, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti greška. Ove godine posebno se naglašava važnost ostavljanja lišća, jer ono ima ključnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže i zdravlja bašte.

Prirodna zaštita za travnjak

Sloj lišća deluje kao prirodna izolacija. On štiti travu od naglih promena temperature i mraza, čuvajući vlagu u zemljištu i sprečavajući njegovo isušivanje.

Stanište za korisne insekte

Ispod lišća zimuju mnogi korisni insekti, poput bubamara i pčela samotarki, koji su važni za oprašivanje i prirodnu kontrolu štetočina. Uklanjanjem lišća uništava se njihovo sklonište i narušava ekosistem.

Prirodno đubrivo

Kako se lišće razgrađuje, ono obogaćuje zemlju hranljivim materijama. Na taj način travnjak i biljke dobijaju prirodno đubrivo koje poboljšava kvalitet zemljišta i podstiče rast.

Ekološka korist

Ostavljanje lišća smanjuje količinu otpada i doprinosi očuvanju životne sredine. Umesto da završi na deponiji, lišće može postati dragocen resurs u sopstvenom dvorištu.

Umesto da ga uklanjate, lišće na travnjaku može postati saveznik prirode i vašeg vrta. Ono štiti, hrani i čuva ravnotežu u ekosistemu, a istovremeno smanjuje potrebu za dodatnim đubrivima i hemikalijama.

