Ove namirnice svi imamo, a pravi su melem kod ujeda komaraca

Čuvena kuhinjska so pomaže i u ovom slučaju. Kako ima antiupalna i antiseptička svojstva, so je odličan lek protiv upala i otoka koji nastaju nakon uboda komarca. Koristi se vrlo jednostavno. Pomešajte so sa nekoliko kapi vode kako bi dobili smesu nalik na pastu za zube, i nanesite na mesto uboda. Ostavite sve nekoliko minuta pa isperite običnom vodom.

Led je takođe veoma korisna stvar nakon ujeda komarca.Niska temperatura usporava prenos supstanci koje izazivaju upale a prilikom lediranja mesta uboda ono će utrunuti i nećete osećati bol i svrab tako da će vam sigurno biti prijatnije.

Svi znamo da je korisna protiv dosadnih groznica ali je veoma delotvorna i protiv još dosadnijih komaraca. Pasta za zube, naročito ona sa velikim količinama peperminta u sebi , blagotvorno će delovati na kožu i umiriti upalu. Samo namažite mesto uboda i svrab će nestati veoma brzo.

Ohlađene filter-kesice čaja.Učinak je sličan kao i sa ledom uz tu razliku što pored blagodetnog uticaja hladnih obloga na otok , ovde imamo i uticaj razblaženih lekovitih trava. Ovo je veoma dobar lek i protiv upala očiju , konjugtivitisa i slično.

Soda bikarbona spada u magični prah koji poseduje svaka kuhinja. Rastvoriti u čaši 1 dl vode i jednu kašičicu sode bikarbone, zatim rastvorom namažite mesto uboda i svrab će gotovo momentalno prestati.

Pravi med, bilo livadski bilo bagremov, dobro utiče na sveukupno zdravlje. Med u dodiru sa kožom takođe ima antiupalno i antibakterijsko dejstvo te ćete poboljšanje osetiti gotovo momentalno.

Bosiljak je dobar kao prevencija od komaraca, pogotovo ako ga zasadite na terasi ili dvorištu. Opšte je prihvaćeno mišljenje da njegov jak miris rasteruje komarce. Ako vam taj trik ne uspe i ubod se ipak pojavi na vašoj koži, dobro je znati da aromatično lišće bosiljka sadrži kamfor i timol – dve supstance koje smanjuju osećaj svraba. List bosiljka direktno stavite na mesto ubda i osetićete razliku.

Malo je poznato da limun ima prirodna antiupalna i anestetička svojstva i veoma je efikasan u smanjenju otoka nakon uboda komaraca. Jednostavno prepolovite limun i utrljajte jednu polovinu na mesto uboda. Možete pomešati i limunov sok s bosiljkom i ovom mešavinom smanjiti tegobe nakon uboda komaraca.

Sirće je najpotcenjeniji domaći lek. Verovatno zbog toga što ga mnogi ljudi ne koriste pravilno. Najbolje je koristiti ga razređenog i prilikom situacija kada je reč o više uboda na malom prostoru. Tada treba razrediti 3-4 čepa sirćeta u 1 l . mlake vode i time natapati peškir kojim ćete istrljati zone sa ubodima. Za pojedinačne ubode bolje je koristiti štapić za uši. Najbolje je koristiti jabukovo sirće koje je manje kiselo i neće negativno uticati na kožu čiji je ph već poremećen samim ubodom komarca.

