Ove predmete nikako nemojte držati na frižideru: Malerozni su i zbog njih će novac jednostavno „ispariti“ iz vašeg doma

Feng šui je drevna nauka/umetnost/metodologija, stara 4.000 godina, kojom su se ljudi na Istoku bavili generacijama, koristeći je kao osnovu na kojoj su gradili posao, kuće, veze…

Međutim, ljudi na Zapadu možda još uvek nisu svesni dobrobiti koje pruža feng šui. Kao jedan od najuglednijih stručnjaka iz ove oblasti, MariDajmond ističe da će personalizovani feng šui, imati najveći uticaj na naš život u smislu unapređenja karijere, finansija, ljubavi i zdravlja.

U feng šuiju ništa nije prepušteno slučaju, ni položaj ogledala, ni izbor boja, a naročito ne raspored stvari u kuhinji. Možda zvuči neverovatno, ali način na koji održavate i postavljate svoj frižider može imati uticaj na vašu finansijsku situaciju.

Iako ga obično smatramo samo običnim kuhinjskim uređajem, frižider u feng šuiju ima posebno značenje. On simbolizuje obilje, hranu i energiju koja održava celu porodicu. Međutim, mnogi ljudi nesvesno na frižider stavljaju predmete koji, kako se veruje, doslovno „izvlače“ novac iz doma.

Sukob koji dovodi do energetskog gubitka

Prema feng šuiju, frižider pripada elementu metala. Zato se ne savetuje da na njega stavljate predmete koji pripadaju elementu drveta, poput biljaka ili drvenih ukrasa, jer dolazi do sukoba između elemenata, što može izazvati curenje energije, usporavanje finansijskih tokova i gubitak bogatstva.

Pored biljaka, stručnjaci posebno ističu još jednu čestu grešku, a to je stavljanje mikrotalasne pećnice ili drugih kuhinjskih aparata direktno na frižider. Takvi uređaji remete prirodan protok energije i stvaraju energetski haos, što može negativno da utiče na harmoniju i stabilnost u vašem domu.

Ne držite račune na frižideru

Mnogi od nas iz navike lepe račune, podsetnike i papiriće baš na frižider. Međutim, u feng šuiju računi predstavljaju simbol troškova, pa njihovo postavljanje na mesto koje treba da simbolizuje obilje i pun frižider šalje pogrešnu poruku univerzumu – poruku stalnog odliva novca.

Umesto toga, frižider treba da bude prostor za afirmacije i pozitivne podsetnike. Zapišite na njemu male ciljeve, svoje uspehe, inspirativne misli – sve što vas motiviše i podseća na vaš napredak. Takav simbolički sadržaj ne samo da podiže raspoloženje, već i pokreće pozitivnu energiju u domu.

Održavajte red

U feng šuiju, nered bilo gde u domu zaustavlja protok energije, ali nered u kuhinji, naročito u frižideru, može ozbiljno blokirati vitalnu životnu energiju. Hrana je izvor zdravlja, a frižider simbolično čuva vašu vitalnost i blagostanje. Prazan frižider šalje poruku manjka, dok pun frižider odiše sigurnošću i izobiljem.

Zato ga redovno održavajte – čistite, izbacujte staru hranu, brišite unutrašnjost i pažljivo birajte šta ćete stavljati na njegov vrh. Minimalizam na frižideru u ovom slučaju privlači mnogo više pozitivne energije nego bilo kakva dekoracija.

(Kurir.rs/Informer)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com