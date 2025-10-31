Ove sobne biljke “jedu” plesan i čiste vazduh u vašem domu — nabavite ih što pre

Po tvrdnjama stručnjaka, a koje je potvrdila i sama NASA, određene vrste sobnih biljaka imaju izuzetnu sposobnost čišćenja vazduha, uklanjanja viška vlage i sprečavanja pojave plesni u zatvorenom prostoru.

Uvođenje nekoliko dobro izabranih sobnih biljaka u dom može biti pametan i prijatan način da poboljšate kvalitet vazduha, smanjite vlagu i sprečite nastanak plesni. Uz pravilno pozicioniranje i negu, one mogu postati saveznik zdravijeg stana — i prijatnijeg prostora za život.

Zašto sobne biljke mogu pomoći u borbi protiv plesni

Kako se objašnjava u članku, plesan u domu često nastaje zbog visoke vlažnosti, loše ventilacije i stagnacije vazduha. Biljke koje “jedu” plesan — tj. apsorbiraju vlagu, emituju kiseonik i povoljno utiču na mikroklimu — mogu smanjiti rizik od razvoja gljivica.

Takođe, prisustvo zelenila u zatvorenom prostoru utiče na bogatiji kvalitet vazduha i opštu klimu u prostoriji — što je važan aspekt za zdraviji dom.

Konor Tauning, stručnjak za biljke u Beards & Daisies, objašnjava da određene vrste imaju sposobnost da „usisavaju vlagu“ iz vazduha kroz proces poznat kao folijarno usvajanje, gde listovi apsorbuju vodu koja zatim putuje do korena.

„Ovaj proces pomaže u smanjenju nivoa vlažnosti u prostoriji, što smanjuje rizik od buđi i plesni. Najbolje ih je postaviti u vlažne prostore poput kupatila, kuhinja ili vešeraja“, savetuje Tauning.

Pored borbe protiv vlage, biljke proizvode kiseonik kroz fotosintezu i prečišćavaju vazduh, a istovremeno podižu raspoloženje i daju vašem prostoru svež izgled.

Sedam biljaka koje eliminišu buđ i prečišćavaju vazduh

1. Spatifilum (Spathiphyllum)

Poznat po svojim elegantnim belim cvetovima i sjajnim listovima, spatifilum apsorbuje vlagu i reguliše vlažnost.

„Odlično je za filtriranje toksina poput benzena i formaldehida, a može pomoći i kod blagih alergija“, kaže Tauning.

Biljka košta 2000 dinara, voli jako, ali indirektno svetlo i potrebno je zalivanje svake 1-2 nedelje. Međutim, otrovna je za mačke i pse, pa je treba držati van njihovog domašaja.

2. Engleski bršljan (Hedera helix)

Pored toga što lepo izgleda, pokazalo se da ovaj bršljan smanjuje količinu buđi u vazduhu i poboljšava kvalitet disanja.

„Posebno je koristan za ljude sa blagom astmom ili respiratornim problemima“, kaže Tauning.

Košta oko 500 dinara i voli hladnija, polusenovita mesta poput spavaćih soba. Međutim, takođe je toksičan za kućne ljubimce, a njegov sok može iritirati kožu.

3. Kućna paprat (Nephrolepis exaltata)

Prepoznatljiva po svojim bujnim, opuštenim listovima, bostonska paprat je odličan apsorber vlage i prečišćivač vazduha.

„Filtrira formaldehid i ksilene i dodaje prirodnu vlažnost vazduhu“, objašnjava Tauning. Košta oko 1000 dinara, voli tople, svetle prostorije i zahteva redovno zalivanje – otprilike jednom nedeljno.

4. Pauk biljka (Chlorophytum comosum)

Jedna od najlakših biljaka za održavanje i omiljena u domovima sa kućnim ljubimcima jer je netoksična.

„Odlično apsorbuje vlagu i prečišćava vazduh, smanjujući rizik od buđi“, kaže Tauning.

Naučne studije su pokazale da uklanja ugljen-dioksid, benzen i cigaretni dim. Najbolje funkcioniše u kupatilu ili kuhinji, a košta 600 dinara.

5. Areka palma (Areca palm/Dypsis lutescens)

Elegantna i visoka, ova palma uravnotežuje vlažnost i prečišćava vazduh.

„Pomaže u sprečavanju buđi u vlažnim prostorima, ublažava suvu kožu i promoviše zdraviji vazduh“, objašnjava Tauning.

Košta oko 4000 dinara i voli jako, ali indirektno svetlo i potrebno joj je redovno zalivanje.

6. Sansevijerija (Zmijska biljka/Svekrvin jezik)

Poreklom iz zapadne Afrike, ova biljka je poznata po svojoj izdržljivosti i sposobnosti da preživi u gotovo svim uslovima.

„Upija vlagu kroz lišće i uspeva pri slabom svetlu“, kaže Bonet iz Gardening Ekspresa.

Košta između 1000 i 4000 dinara, voli toplinu i retko zalivanje – svake 2-3 nedelje leti i jednom mesečno zimi.

7. Asplenijum nidus „Hrskavi talas“

Egzotična biljka sa talasastim listovima koja potiče iz jugoistočne Azije.

„To je moćan prirodni prečišćivač vazduha koji filtrira toksine i održava vlažnost uravnoteženom“, kaže Fondacija za biljke i cveće Holandija.

Cena joj se kreće od 1000 do 4000 dinara i najbolje uspeva u kupatilu ili kuhinji uz redovno, ali umereno zalivanje.

Kako pravilno koristiti ove biljke u domu

1. Položaj u prostoriji

Stavite biljku u prostoriji koja ima tendenciju nakupljanja vlage – na primer, blizu kupatila, kod prozora koji često ostaju zatvoreni ili u uglu gde ventilacija nije idealna.

2. Nega i održavanje

Redovno zalivanje, ali ne preplavljivanje — biljka ne sme stajati u vodi, jer to može stvoriti suprotan učinak. Povremeno pranje listova i odstranjivanje prašine omogućava bolju apsorpciju.

3. Kombinujte sa dobrim uslovima vazduha

Biljke mogu pomoći, ali ne zamenjuju sistematsko provetravanje i održavanje optimalne vlažnosti u prostoru (preporučena relativna vlažnost je oko 40 – 60 %). Ako je vlažnost višestruko veća, potrebni su dodatni koraci — biljke samo pomažu.

