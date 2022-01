Ove stvari odmah izbacite iz kuće: Počnite odavde!

Mari Kondo je stručnjak za uređenje kuće, a po njemom mišljenju mnoge stvari gomilamo u kući stanu, a zapravo su nepotrebne, zbog čega ih treba izbaciti jer ne samo da loše utiču na energiju doma, već nas opterećuju i oduzimaju nam od dragocenog životnog prostora.

Mari Kondo – Ovo su zapovesti Mari Kondo:

Bacite/rešite se/prosledite onu garderobu koja vam se ne dopada, koju dugo niste nosili, u koju ne možete da „uđete“, koja je pocepana i iznosana – i uradite to bez razmišljanja.

Zadržite samo ono što vam je krajnje neophodno i ono što stvarno, stvarno volite!

Kada odlučite da raspremite stvari: prvo raspremajte samo veš. Bacite, složite, poklonite, prosledite. Kada ste to uradili sa garderobom, onda se bacite na raspremanje stvari: knjiga, pisama, slika…. A zatim to isto uradite sa posuđem. Nikako ne čistite prvo sobu, zatim ostavu i td.

Nikako ne ostavljajte stvari za koje mislite da će vam zatrebati „jednog dana“. Mari Kondo smatra da vam te stvari, sigurno, nikad neće zatrebati.

Nakon što raspremite svoju kuću, stvari, knjige, posuđe – osećaćete se mnogo bolje. Mirnije i zadovoljnije. Mari Kondo smatra da je i vazduh čistiji i lakši onaj momenat kada prostor u kojem živimo ne opterećuju nepotrebne stvari.

