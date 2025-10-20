Ove stvari u blizini Wi-Fi rutera usporavaju vaš internet – jedna se nalazi u svakoj kuhinji

Kako poboljšati Wi-Fi signal kod kuće i koji su to krivci u vašem domu za slab signal?

Brzina interneta ne zavisi samo od paketa koji plaćate, već i od toga gde se nalazi vaš Wi-Fi ruter i šta ga okružuje. Stručnjaci upozoravaju da određeni predmeti i uređaji mogu značajno da oslabe signal i uspore vezu.

Mikrotalasna pećnica

Jedan od najvećih neprijatelja Wi-Fi signala je mikrotalasna pećnica. Ona radi na frekvenciji sličnoj onoj koju koristi ruter, pa može da izazove smetnje i prekide u vezi. Zato ruter nikada ne bi trebalo držati u kuhinji.

Metalni predmeti i ogledala

Metal reflektuje i blokira signal, pa ako je ruter postavljen pored velikih metalnih površina ili ogledala, internet će biti sporiji. Najbolje je da uređaj stoji na otvorenom mestu, bez prepreka.

Akvarijumi i posude s vodom

Voda takođe može da apsorbuje Wi-Fi signal. Ako imate akvarijum ili veće posude s vodom u blizini rutera, to može značajno da oslabi vezu.

Električni uređaji

Televizori, bežični telefoni i drugi električni aparati mogu stvarati elektromagnetne smetnje. Kada su preblizu ruteru, signal postaje nestabilan.

Ako želite brži i stabilniji internet, ruter postavite na centralno i otvoreno mesto u stanu, daleko od kuhinje, mikrotalasne pećnice i drugih uređaja koji mogu da ometaju signal. Na taj način ćete izvući maksimum iz svoje internet konekcije.

