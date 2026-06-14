Ove tri biljke komarci ne podnose: Terasa miriše prelepo, a insekti beže glavom bez obzira

Dosta vam je mahanja rukama i hemikalija? Postavite ove tri biljke na terasu i gledajte kako komarci beže glavom bez obzira.

Letnje večeri na terasi idealne su za odmor, ali često bivaju pokvarene najezdom komaraca. Ukoliko želite da uživate u miru bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava, ključ se krije u pravilnom izboru biljaka. Postoje tri vrste koje svojim intenzivnim mirisom stvaraju prirodnu barijeru pored koje će komarci da beže glavom bez obzira.

Kada ih strateški postavite oko garniture za sedenje, osiguraćete sebi miran boravak na otvorenom bez neprestanog zujanja i uboda.

Lavanda – mediteranska odbrana

Lavanda nije tu samo da lepo izgleda i miriše. Njena jaka, opojna eterična ulja ljudima prijaju, dok za insekte deluju kao prava odbojna barijera. Ako postavite saksije sa lavandom pored garniture za sedenje, stvorićete zonu u koju insekti nerado zalaze. Zbog intenzivnog mirisa, komarci će od vašeg kutka za odmor da beže glavom bez obzira.

Bosiljak – začin koji tera napasti

Bosiljak svi volimo u salati i uz testeninu, ali on je mnogo više od običnog začina. Njegov karakterističan, oštar miris, koji nama otvara apetit, komarcima je prava muka. Zato, ne štedite na saksijama – rasporedite ih po terasi i na prozorske daske. Dok vi uživate u aromatičnom mirisu svežeg bosiljka, komarci će morati da traže drugu metu i da beže glavom bez obzira sa vašeg balkona.

Nana -osveženje koje insekti ne trpe

Nana raste kao luda i ne traži skoro nikakvu negu, a uz to pravi čuda za terasu. Njen osvežavajući, probojan miris hladi vazduh, ali je za insekte previše jak. Nana je savršen saveznik ako želite da vam terasa bude oaza mira bez zujanja. Kada je jednom „rasporedite“ na pravim mestima, videćete da komarci beže glavom bez obzira čim se približe vašim saksijama.

Mali savet za maksimalan efekat

Biljke nemojte da držite u dalekom ćošku. Postavite ih baš pored stolica i stola gde sedite, jer miris mora da bude u vašoj neposrednoj blizini.

I naravno, pazite da nigde na terasi ne stoji voda u podmetačima, jer to komarcima dođe kao poziv na gozbu – to je jedini način da ih se zaista rešite i osigurate mirno leto.

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