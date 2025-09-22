Ove tri vrste povrća možete uzgajati na jesen: Posadite ih sada i za par nedelja uživajte u svežim plodovima

Mislite da je bašta zimi pusta? Septembar je idealan za sadnju biljaka koje će rasti i u hladnijim danima, a već za nekoliko nedelja možete uživati u svežim plodovima ili postaviti čvrste temelje za prolećnu sezonu.

Brza zelenolistna povrća

Spanać i blitva odlično podnose niže temperature i rastu vrlo brzo. Umesto klasičnih glavica salate, birajte listove – režete spoljašnje listove kad poželite, a biljka nastavlja da se oporavlja sve dok ne zahladi. Ako sejete u manjim serijama svake dve–tri nedelje, obezbedićete stalnu zalihu svežih listova čitave jeseni.

Salatno bilje

Rukola i mizuna, azijske i mediteranske salate, spremne su za berbu već za tri do četiri nedelje od setve. Idealne su za “šišanje” list po list: berete samo spoljašnje listove, a centar biljke nastavlja da raste. Ovo povrće unosi pikantnu notu u jesenje salate i brzo će vas nagraditi bogatim prinosom.

Kor enasto povrće

Repa i zimske rotkvice često ostaju neiskorišćeni deo vrta, a savršeno podnose hladnoću. Ako ih posadite sada, moći ćete da vadite sveže korenasto povrće sve do kasnih mrazeva. Dodatni bonus je što ispunjavaju prazne gredice i donose raznovrsnost u obroku.

