Ovi predmeti u vašem stanu dokaz su apsolutnog neukusa: Stručnjak otkriva koji kič odmah treba izbaciti

Stručnjak je otkrio koje predmete u domu treba izbegavati ako želite da vaš prostor izgleda sofisticirano i sa stilom, i moramo reći da mnogi na Balkanu i dalje žive zarobljeni u 80-im i teško se odriču stila koji govori o lošem ukusu. Iako se mnogi koriste iz praktičnih razloga ili iz navike, oni zapravo narušavaju estetiku i odaju utisak siromaštva.

Ako ste mislili da su izbor posteljine i dekoracija u spavaćoj sobi stvar ličnog ukusa, možda ćete se zamisliti nad savetima Vilijama Hansona, najpopularnijeg britanskog stručnjaka za manire i bonton. Prema njegovom mišljenju, postoje stvari u kući koje odmah otkrivaju siromašnog čoveka – barem kad je reč o uređenju.

Plastični stolnjaci sa printom

Iako su laki za održavanje, plastični stolnjaci sa cvetnim ili voćnim motivima deluju jeftino i vizuelno opterećuju prostor. Umesto njih, preporučuju se tekstilni stolnjaci u neutralnim bojama koji dodaju eleganciju trpezariji.

Posteri bez rama

Zalepiti poster direktno na zid možda deluje kao jednostavno rešenje, ali ostavlja utisak neurednosti i studentske sobe. Svaka slika, ilustracija ili poster treba da bude u okviru koji odgovara stilu enterijera.

Nameštaj sa imitacijom drveta

Komadi od plastike koji imitiraju drvo često izgledaju neprirodno i loše se uklapaju u prostor. Pravi drveni elementi, čak i ako su manji, dodaju toplinu i kvalitet, dok imitacije deluju neautentično.

Masovne reprodukcije na platnu

„Ništa ne govori o ukusu kao masovno proizvedena reprodukcija Njujorka. Verovatno pola ljudi koji se opuštaju ispod takvih slika nikada nisu ni posetili grad, a kamoli Ameriku“, kaže Hanson. Po njegovom mišljenju, slike bi trebale biti u okvirima i odabrane s pažnjom, a ne samo kupljene u lancu prodavnica nameštaja.

Ogledalo na nameštaju

Vilijam upozorava i na nameštaj s ogledalima: osim što je povezan s ‘nižim slojevima britkog društva‘, izuzetno je nepraktičan. Čišćenje i poliranje staklenih površina zahteva previše truda, a po njemu su i hrast i mahagoni s blagim oštećenjima od korištenja uvek elegantniji i sofisticiraniji od, na primer, ogledala na frontovima ormara.

Satenska posteljina

Dizajner je oštar prema ljubiteljima sjajnih satenskih posteljina: „Zauvek će mi biti zagonetka zašto ljudi misle da su satenske posteljine, bilo crne ili bilo koje druge boje, vrhunac dobrog ukusa“, tvrdi.

Prema njemu, pravi kvalitetni posteljni materijal je pamuk, lan ili mešavina ta dva materijala. Satenske ili svilenkaste posteljine, kaže, rezervisane su za plejboje.

Previše dekorativnih jastuka

Iako jastuci mogu osvežiti izgled sofe, preterivanje sa brojem i šarenim dezenima stvara vizuelni haos. Bolje je odabrati nekoliko kvalitetnih komada u usklađenim bojama koji doprinose harmoniji prostora.

Zastarele zavese sa resama i volanima

Zavese sa previše detalja, resama ili volanima deluju staromodno i opterećuju prostor. Jednostavne, ravne zavese u prirodnim tonovima stvaraju utisak prozračnosti i modernog dizajna.

Uređenje doma ne zahteva veliki budžet, već pažljiv odabir detalja. Izbacivanjem ovih elemenata, vaš prostor može izgledati sofisticirano, moderno i sa jasnim osećajem za stil.

