Ovih 5 stvari nikada ne bacajte iz kuće, sa njima odlazi i blagostanje i sreća

Novčanik, sat, fotografije, so i hleb nikada ne bacajte iz kuće, kažu stara narodna verovanja, blagostanje i sreća sa njima vas napušta.

Stara narodna verovanja koja mnogi i danas poštuju kažu da nikada ne bacate ovih pet stvari. Ako ih bacite blagostanje i sreća odlazi sa njima.

Nasuprot onima kojih treba što pre da se rešite, smatra se da ove stvari čuvaju dobru energiju u domu.

Psiholozi smatraju da je nivo praznoverja uslovljen nivoom njihovog obrazovanja, a vi prosudite sami da li ćete i u šta da verujete.

1. Hleb

Hleb se u mnogim kulturama, pa i kod nas, smatra svetom hranom. Simbolizuje sreću i blagostanje, pa je zabranjeno bacati ga. Bolje je osušiti ga i mrvice dati pticama, nego bacati u đubre.

2. So

So se tretira isto kao hleb. Pored toga se ne savetuje da je pozajmljujete nikome, jer tako blagostanje i sreća izlazi iz kuće.

3. Fotografije

Možete uništiti samo one fotografije koje prikazuju vaše neprijatelje i to pod uslovom da niste sa njima na slikama. U suprotnom, rizikujete da privučete bolesti i druge probleme.

4. Sat

Sat je energetski povezan sa vlasnikom i možete ozbiljno nauditi osobi čiji sat uništite. Možete baciti samo one satove koje ne možete da popravite.

5. Novčanik

Novčanik je finansijski talisman, pa čak i ako je bezvredan, nemojte ga bacati. Kad kupite novi novčanik, držite ga nekoliko dana u kući, a zatim u njega prebacite postepeno nešto novca, polako prekidajući vezu sa starim novčanikom. Držite ga u kući koliko god možete.

