Ovih 6 stvari nikada nemojte čuvati u kuhinji, posledice će vas šokirati

Kuhinja je srce doma, mesto gde pripremamo obroke i provodimo vreme s porodicom, ali to ne znači da u nju spada baš sve. Postoje svakodnevni predmeti koji, iako izgledaju bezazleno, mogu da vam donesu neprijatnosti ili čak rizik za zdravlje.

Proverite kojih šest stvari bi trebalo da izbacite iz tog prostora.

Lekovi

Čuvanje lekova u toploj i vlažnoj sredini kuhinje može da ugrozi njihovu efikasnost. Promene temperature i pare iz lonaca ubrzavaju razgradnju aktivnih supstanci. Umesto toga, lekove držite u suvom i hladnom ormaru, daleko od kuhinjskih radnih površina.

Sredstva za čišćenje

Boce s deterdžentima, izbeljivačima i drugim hemikalijama nikako nemojte držati pored hrane. Boje i mirisi mogu da zabune decu, ali i da slučajno povrede esencijalne kuhinjske namirnice. Najbolje je sve proizvode za čišćenje smestiti u zaključani ormarić ili na visoku policu, van domašaja mališana.

Alat i baštenski pribor

Čekići, klješta, baštenski pesticidi ili đubriva često nose zemlju, prašinu i ostatke hemikalija. Čuvanje takvih stvari u kuhinji povećava rizik od ukrštanja kontaminacije s hranom. Bolje ih držite u garaži, na balkonu ili posebnom skladišnom prostoru van doma.

Kancelarijski materijal

Papiri, sveske, olovke i drugi kancelarijski predmeti privlače vlagu i mogu da postanu rasadnik buđi i bakterija. Njihovo mešanje sa hranom ili posuđem narušava higijenu. Prebacite takve stvari u radni sto ili ostavite u odvojenoj prostoriji.

Proizvodi za ličnu higijenu

Parfemi, losioni, šamponi i sapuni sadrže supstance koje ne bi trebalo da dođu u kontakt s namirnicama. Čak i male količine parfemskih ulja ili kozmetičkih emulzija mogu da promene ukus hrane ili izazovu zdravstvene probleme. Držite te proizvode u kupatilu ili spavaćoj sobi.

Odeća

Garderoba koju nosite ili polažete na kuhinjske stolice može biti izložena znoju, prašini i bakterijama. Svi ti mikroorganizmi lako mogu da se prenesu na radne ploče ili direktno na hranu. Koristite za to zaseban korpu za prljav veš u spavaćoj sobi ili vešeraju.

