Ovih 7 grešaka pravimo kad kupujemo i postavljamo ZAVESE

Zavese su važan detalj pri uređenju doma, zato je bitno da se pozabavite nekim stavkama i pre nego što krenete u kupovinu

Ukoliko ste mislili da nema ničeg jednostavnijeg nego otići u radnju i kupiti zavesu željene boje i desena, onda ste se grdno prevarili.

Ma koliko to jednostavno zvučalo, obična kupovina može dovesti do problema ako se ne vodi računa o stvarima na koje ćemo vam ukazati.

S obzirom na to da sigurno želite da vam prostor izgleda prijatno i lepo, onda pripazite da ne učinite neku od ovih šest grešaka.

Često previdimo, ali veoma je bitno jesu zavese dovoljno dugačke, široke, koliko su udaljene od plafona…

Ovo su najčešće greške koje ljudi učine prilikom kupovine i postavljanja zavesa:

1. Mere su pogrešne

Prva stvar koju treba da učinite pre kupovine zavesa jeste da precizno izmerite širinu prozora ili vrata i dužinu, kao i da umete u obzir gde će se nalaziti karniša. Neki ljudi ne razmišljaju pa uzimaju meru od plafona ili gornje ivice prozora pa na kraju kupe zavesu predugačku ili prekratku.

2. Nisko su postavljene

Ovo će se najpre primetiti u prostorijama s niskim plafonom jer ih vizuelno još više snižava. U tom slučaju, ako želite da se čini kao da je prostorija viša, zavese okačite na karnišu pričvršćenu za plafon ili uz sam njegov rub.

3. Prekratke su

Ako stavljate zavese uz bočne stranice koje idu do poda, npr. kod balkonskih vrata, tada svakako kupite zavese koje su do poda – mrvicu dotiču pod. Naime, mnogi greše pa kupe malo kraće („da se ne vuku po podu“) i na kraju to ne izgleda dobro.

4. Nedovoljno su široke

Mnogi ljudi zaborave da zavesa treba da bude naborana da bi izgledala dobro pa kupe onoliko široke koliko je širok i prozor. Zapamtite, da bi izgledale dobro, zavese moraju biti najmanje dvostruko šire od prozora ili vrata koje prekrivaju.

5. Pobrkani stilovi

Zavese uvek kombinujte sa detaljima u vašoj sobi, poput nameštaja, slika i slično. Uz klasičan, stilski i starinski nameštaj idu odlično klasične i tradicionalne zavese, dok su minimalističke, jednostavne zavese namenjene modernijem ambijentu.

Tamnije nijanse zavesa odlično odgovaraju spavaćoj sobi, dok su za dnevnu sobu namenjene zavese svetlijih tonova, jer i sama prostorija zahteva više svetla. U današnje vreme, sve je dozvoljeno što se tiče mode i stila. Pravilo je da zavese ne prave kontrast u odnosu na zidove, tepih ili nameštaj.

6. Ne peglate ih

Zgužvane zavese izgledaju neuredno, stoga ne budite lenji, već ih ispeglajte jer se neće izravnati same. Uostalom, zavese ne perete toliko često i stajaće na prozoru nekoliko nedelja, pa neka onda izgledaju lepo.

Ipak, postoje zavese od određenih materijala koje je dovoljno staviti na prozor odmah nakon pranja, dok su još mokre, i one se zaista izravnaju, tako da procenite da li je to slučaj i sa onima koje imate kod kuće.

7. Nekim zavesama je potreban teg

Nije svaka zavesa ista i neke imaju teg na dnu da bi stajale kako treba. Radi se o posebnom rubu koji je težak i zadužen je da zavesa stoji na mestu čime zadržava svoj oblik.

