Ovo doba dana je najbolje za košenje trave: Travnjak će biti gušći, zeleniji i zdraviji

Mnogi misle da je košenje trave samo obaveza, ali jedna greška trajno šteti zemlji. Evo kada se tačno kosi da trava postane gusta i zelena.

Redovno košenje trave veoma je bitno ako želite da vam dvorište bude zeleno, negovano i da izgleda besprekorno tokom celog leta. Međutim, mnogi vlasnici kuća prave početničku grešku – kosite u pogrešno vreme, čime direktno izlažete vašu travu nepotrebnom stresu, bolestima i sporijem rastu.

Da biste postigli onaj gusti „tepih“ efekat, morate igrati po pravilima prirode.

Kada treba izbegavati košenje trave?

Postoje dva perioda u danu koja stručnjaci strogo zabranjuju.

Rano jutro i period nakon kiše

Iako deluje kao idealan trenutak dok je još sveže, rosa koja je još uvek na vlati pravi katastrofu. Mokra trava se lepi za mašinu, začepljuje kanale i otupljuje noževe, a uz to se bolesti neverovatnom brzinom šire kroz vlažnu sredinu. Isto pravilo važi i neposredno nakon kiše.

Jako podne

Drugo „zabranjeno“ vreme je podne, kada sunce prži. Izlaganje sveže odsečenih vlati ekstremnoj toploti dovodi do njihovog trenutnog isušivanja, pa travnjak umesto smaragdne boje dobija ružne, žute krajeve koji sporo zarastaju.

Zlatno pravilo – kasno popodne

Najbolje vreme za košenje trave je kasno popodne. Tada je trava potpuno suva, nema rizika od „prženja“ na suncu, a biljka ima dovoljno vremena da se oporavi pre nego što padne noć. Ipak, pazite da ne čekate predugo – ako kosite kada noćna vlaga već krene da se spušta, otvarate vrata gljivicama koje preko noći mogu uništiti trud celog meseca.

Tajna profesionalaca za savršen travnjak

Da bi vaš vrt izgledao kao sa razglednice, primenite ova tri trika:

Kosite u različitim smerovima

Ako svake nedelje idete istom putanjom, trava će se poviti i stvoriće se ružni tragovi točkova. Menjanjem smera podstičete vlati da rastu uspravno.

Pravilo jedne trećine

Nikada ne skidajte više od jedne trećine visine vlati odjednom. Previše agresivno skraćivanje „šokira“ koren.

Oštrina noža

Tupa oštrica „čupa“ travu umesto da je seče, ostavljajući vrhove koji brzo braone. Redovno oštrenje noža znači da travka ostaje vitalna i spremna za brz oporavak.

Kako do boljeg travnjaka

Kvalitetno košenje trave svodi se na tri pravila: izbegavajte vlagu (jutro/posle kiše), izbegavajte jako sunce (podne) i uvek koristite oštro sečivo. Ako pratite ove smernice, sprečićete pojavu bolesti, žutih mrlja i isušivanja korena.

Redovno menjanje smera košenja i skidanje najviše jedne trećine visine vlati obezbediće ravnomerniji rast i gušću strukturu travnjaka.

Jednostavna doslednost u ovim koracima uštedeće vam vreme i novac, a rezultat će biti zdrav i otporan travnjak tokom celog leta.

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