Ovo domaće sredstvo za čišćenje rerne bolje je od svih kupovnih: A sve potrebne sastojke već imate u kuhinji

Suočimo se s tim, čak i za one od nas koji vole da svoju kuću održavamo lepom i urednom, postoje delovi kuće kojih se plašimo kada je u pitanju čišćenje.

Za neke ljude to je kupatilo, za druge možda kuhinja. Ali za većinu je to rerna. Niko ne voli da prska sve te skupe hemikalije, to što moraju da ribaju dok ih ruke ne zabole, i onda ponavljate isti proces više od jednom kada talog neizbežno ostane prvi put.

Srećom, ne tako davno na društvenim mrežama pojavio se takozvani lajf-hak za čišćenje rerne i izazvao pravo oduševljenje među korisnicima interneta. Iako može zvučati kao mnogo truda da svoju rernu učinite čistijom, zapravo je mnogo lakše – i efikasnije – nego što biste verovali. Većina proizvoda se može staviti zajedno u bocu sa sprejom, a rezultati zaista govore sami za sebe.

Obično kada je u pitanju čišćenje rerne, svi znaju da je dobra ideja otvoriti obližnje prozore. Hemikalije uključene u izbacivanje tvrdokornih naslaga iz vaše rerne mogu biti u najmanju ruku oštre.

Međutim, smatrajući da je istina da vam je potreban određeni stepen vatrene moći ako želite da olabavite najtežu prljavštinu, pravljenje sopstvenog domaćeg sredstva za rerne nije tako teško!

Evo šta vam treba:

1/4 šolje deterdženta za suđe

1/2 šolje limunovog soka

1 šolja sirćeta

1 1/4 šolje vode

Šta treba da uradite:

Kada se naoružate svojim sastojcima, pomešajte ih sve u bocu sa raspršivačem i premažite unutrašnjost vaše rerne dobijenom mešavinom. Pustite da se natopi neko vreme, pre nego što ga obrišete.

Jedna korisnica Fejsbuka objavila je rezultate metode i njena priča o uspehu je prikupila više od 54.000 reakcija i neverovatnih 364.000 deljenja.

