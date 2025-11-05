Ovo drvo za ogrev najduže gori: Stručnjak otkrio šta je najisplativije uzeti za grejanje

Mnogi građani Srbije se greju i na drva. Srbi najviše koriste smederevac ili kalijevu peć ukoliko se greju ovakav način.

U Ukrajini mnogi domaćinstva i dalje koriste drva za grejanje, a stručnjak Sergej Čajkin objašnjava koje vrste drveta su najefikasnije za toplotu i ekonomičnost.

Prema njegovim rečima, najbolji izbor su tvrde vrste drveta – hrast, grab i jasen, jer gore duže, daju više toplote i sporije se troše.

Tvrda drva (hrast, grab, jasen) – najefikasnija su za peći i kotlove, sagorevaju sporo i daju visoku temperaturu.

Srednje tvrda drva (breza, jova) – gore brže i zahtevaju češće dodavanje u peć.

Meka drva (bor) – jeftinija su i lako se pale, ali su pogodna samo za kratkotrajno loženje, posebno u „buržujkama“.

Saveti za različite vrste grejanja

Za peć: Najbolje je koristiti tvrda drva. Meka i srednja (poput bora i breze) mogu zaprljati dimnjak i oslabiti promaju.

Za peć na čvrsto gorivo: Ako je potrebno kratkotrajno zagrevanje, bor može poslužiti, ali za dugotrajno grejanje ipak su bolja tvrda drva.

Za kamin:

Kod otvorenog kamina ne preporučuje se bor, jer iskre i komadići uglja mogu ispadati.

Kod zatvorenog kamina breza i bor mogu pocrniti staklo vrata.

Stručnjak zaključuje da, iako su tvrde vrste drveta skuplje, dugoročno se najviše isplate jer daju više toplote i troše se sporije, prenosi Blic.

Dodatni savet za grejanje

Mnogi građani Srbije se greju i na drva. Smederevac ili kaljeva peć su samo neki od izvora toplote koji Srbi koji se greju na ovakav način koriste.

Međutim, ukoliko ne želite da bespotrebno trošite cepanice i hoćete dodatno da uštedite ovo su neki od korisnih saveta.

Na prvom mestu, peć nemojte previše da pretrpavate drvima. Mnogo je korisnije da umesto toga, ubacujete manje količine drva koje će postepeno da gore. A idealna veličina cepanica ne bi trebalo da bude obima većeg od 10-15 centimetara.

Takođe, pošto je cela peć sama po sebi izvor toplote, trudite se da se u njenoj blizini ne nalazi previše nameštaja koji bi sprečili ravnomeran protok toplote.

I za kraj, pre nego što ubacite drva u peć, ne zaboravite na to da treba da budu suva, jer ukoliko su vlažna ona teže i sporije gore, te mogu i da vam ugase postojeći žar.

I takođe, cug na peći koji inače služi kao regulator protoka vazduha, ne ostavljate otvorenim tokom dužeg vremena.

