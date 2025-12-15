Ovo je idealna temperatura u stanu tokom zimskih meseci – nije ista za sve prostorije!

Idealna temperatura varira od prostorije do prostorije. Ako se pridržavate preporuka, možete da uštedite na računima za grejanje.

Dolaskom zimske sezone, dani su kraći, a noći su duže i hladnije, pa je potrebno da se termostat podigne za nekoliko stepeni kako biste održali idealnu temperaturu.

Međutim, treba da vodite računa da ne preterate sa potrošnjom električne energije.

Odluka o idealnoj temperaturi za vaš dom zavisi od ličnih preferencija, ali za pametnu upotrebu energije, britansko Ministarstvo energetike u zimskim mesecima preporučuje postavljanje termostata na temperaturu između 20 i 21 stepen, a još niže kada spavate ili niste kod kuće.

Kolika je idealna temperatura za sobe

Temperaturu dnevnog boravka, kako stručnjaci savetuju, najbolje je držati između 19 i 22°C, jer većina vremena provodimo u toj prostoriji, tu primamo goste i opuštamo se. Stručnjaci takođe ističu da je potrebno redovno da provetravate boravak, ali i druge prostorije.

Spavaća soba bi trebalo da bude najhladnija prostorija, a idealna temperatura u njoj je između 16 i 18 stepeni. Razlog za tako nisku temperaturu je, naravno, kvalitet sna. Previsoka temperatura u spavaćoj sobi loše utiče na kvalitet sna, povećava nemir i produžava vreme potrebno da zaspite. Naravno, nije preporučljivo ni da spavate u temperaturama ispod 16 stepeni.

Kuhinja i kupatilo

Kuhinju je dovoljno držati na 20 stepeni, jer uglavnom boravimo u njoj dok kuvamo, što dodatno zagreva prostor. Optimalna temperatura je 20 stepeni za udobnost, a kuhanje neće podići temperaturu prostorije previsoko. Međutim, kuhinju ne treba držati ispod 20 stepeni, jer se tu stvara vlagu koja može da uzrokuje stvaranje buđi i oštećivanje zidova ako je prostorija previše hladna.

U kupatilu održavajte temperaturu od udobnih 21 stepen, preporučuje portal Real Simple. To će održati prostoriju udobnom za boravak, a stvaranje vlage neće predstavljati opasnost za zidove kupatila. Ipak, pripazite da ne podignete temperaturu previše, jer topli tuš može da poveća temperaturu prostorije, što rezultuje manjkom kiseonika, prenosi Večernji.hr.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com