Ovo je najopasnija greška u frižideru i svi je prave tokom praznika

Nije vam sigurno nepoznata situacija da tokom novogodišnjih i božićnih praznika stojite pred otvorenim vratima frižidera, sa teškom šerpom sarme u rukama, pokušavajući da pronađete makar milimetar slobodnog prostora. Svi želimo bogatu trpezu, ali prepun frižider je najčešća greška koju pravimo tokom praznika. A ona nas može koštati zdravlja i novca. Kada se namirnice naguraju do te mere da dodiruju zidove i jedna drugu, hladan vazduh prestaje da cirkuliše, stvarajući tople džepove u kojima se bakterije munjevito razmnožavaju.

Problem nije u količini hrane, već u načinu na koji je ona složena. Vaš frižider funkcioniše na principu protoka vazduha; ako taj protok blokirate, uređaj se muči, temperatura raste, a vaša brižljivo pripremana jela počinju da se kvare mnogo brže nego što mislite. Ovo je trenutak kada praznična idila može postati noćna mora.

Zašto je prepun frižider opasan po tvoje zdravlje?

Možda deluje kao dobra ideja iskoristiti svaki kubni centimetar prostora, ali posledice su nevidljive i opasne. Kada je prepun frižider u pitanju, temperatura u unutrašnjosti često prelazi bezbednih 4-5 stepeni Celzijusa. U takvom okruženju, rok trajanja osetljivih namirnica poput majoneza, kremastih kolača ili pečenja drastično se smanjuje.

Umesto da čuva svežinu, pretrpan uređaj postaje inkubator za mikroorganizme. Ironija je u tome što, želeći da sačuvate hranu za kasnije, zapravo ubrzavate njeno propadanje. Zamislite razočaranje kada shvatite da je glavna zvezda vaše večere promenila ukus ili miris samo zato što nije imala prostora da „diše“.

3 ključna koraka da izbegneš katastrofu

Ne lepite hranu uz zadnji zid : Ostavi bar dva centimetra prostora kako bi hladan vazduh mogao nesmetano da pada nadole i hladi sve police ravnomerno.

: Ostavi bar dva centimetra prostora kako bi hladan vazduh mogao nesmetano da pada nadole i hladi sve police ravnomerno. Izbacite ambalažu : Kartonske kutije i glomazna pakovanja zauzimaju dragocen prostor. Prebacite namirnice u staklene ili plastične posude koje se lako slažu jedna na drugu.

: Kartonske kutije i glomazna pakovanja zauzimaju dragocen prostor. Prebacite namirnice u staklene ili plastične posude koje se lako slažu jedna na drugu. Strateško hlađenje pića: Ne stavljajte sve sokove i pivo u frižider odjednom. Hladite samo ono što se trenutno pije, a ostatak držite na terasi ili u hladnoj ostavi dok ne dođe red na njih.

Organizacija nije samo stvar estetike, već i bezbednosti. Pravilnim rasporedom osiguravate da vaš prepun frižider ipak funkcioniše kako treba. Teške šerpe idu na niže police, dok gotova jela treba da budu na sredini gde je temperatura najstabilnija.

Praznična trpeza je simbol zajedništva i ljubavi, i ne dozvolite da loša organizacija baci senku na vaš trud. Iskoristite ove savete već danas, napravite mali razmeštaj i osigurajte da vaši praznici prođu u zdravlju i veselju – vaš stomak (i vaši gosti) će biti zahvalni!

