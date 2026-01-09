Ovo malo ko zna: Evo zašto čaše nikada ne smete okretati naopako posle pranja

Ovo malo ko zna, a stručnjaci upozoravaju: Čaše nikada ne smete okretati naopako posle pranja, evo i zbog čega.

Stručnjaci upozoravaju – čaše nikada ne smete okretati naopako posle pranja! Uništavate ih jednim potezom.

Iako mnogi prilikom pranja suđa čaše odlažu naopako kako bi se ocedile, to je, kako objašnjavaju stručnjaci, sasvim pogrešno. Naša navika, koju smatramo logičnom, zapravo šteti kvalitetu i čvrstoći čaša.

Da li ste znali da upravo ova praksa značajno povećava šanse da se vaše omiljene čaše razbiju? Evo i zašto.

Zašto je rub čaše najranjiviji deo?

Sa naučne strane objašnjenje za ovo glasi:

“Kraj čaše je najkrhkiji deo. Kada ga stavite naopako, on nosi težinu cele čaše”, objašnjeno je u stručnom snimku.

Ovo znači da se tanka i osetljiva ivica čaše stalno izlaže pritisku. Vremenom, svako odlaganje naopako povećava verovatnoću lomljenja, pucanja ili stvaranja mikro-oštećenja na rubu.

Ovu tezu je potvrdila još jedna stručnjakinja, Kej Vagner, koja je za The Sun upozorila na opasnost odlaganja:

“Neke čaše za piće imaju vrlo osetljiv rub koji nije napravljen da izdrži celu težinu čaše. Ako je to slučaj, nemojte da odlažete čaše naopako, jer će to dovesti do preteranog pritiska na rub i na kraju se mogu razbiti čaše.”

Ovo se posebno odnosi na čaše sa tankim ivicama, kao što su one za vino ili šampanjac.

Šta je rešenje za prašinu?

Stručnjaci su, međutim, svesni da se ovaj način odlaganja čaša nakon pranja najčešće koristi kako bi se sprečilo taloženje prašine unutar čaša.

Ipak, savet je jednostavan: ako imate problem sa prašinom, uvek je bolje držati ih pravo, a pre upotrebe ih jednostavno brzo isprati, umesto da ih izlažete riziku od lomljenja.

Kako da čaše duže ostanu blistave i bez mrlja (posle pranja)

Kada ste već usvojili pravilo da čaše nikada ne smete okretati naopako, sledite ova dva stručna saveta kako biste osigurali da vaše staklo uvek blista, bez obzira na način sušenja:

Odmah ih osušite: Najoštriji neprijatelj stakla je tvrda voda. Često se na čašama stvaraju mrlje i tragovi od kamenca jer se voda previše dugo zadržava. Ako želite da izbegnete mrlje, osušite čaše odmah nakon pranja, koristeći čistu krpu od mikrofibera koja ne ostavlja dlačice.

Najoštriji neprijatelj stakla je tvrda voda. Često se na čašama stvaraju mrlje i tragovi od kamenca jer se voda previše dugo zadržava. Ako želite da izbegnete mrlje, osušite čaše odmah nakon pranja, koristeći čistu krpu od mikrofibera koja ne ostavlja dlačice. Koristite sirće: Ako imate posebno tvrdu vodu, dodajte malo belog alkoholnog sirćeta u poslednju vodu za ispiranje (ili u deo za ispiranje u mašini). Sirće neutrališe minerale, čineći da čaše izgledaju kristalno čisto bez ikakvog dodatnog truda. To je provereni trik za vraćanje sjaja staklu.

Dakle, ako želite da vaše čaše budu „dugovečne“, posebno one od finog stakla, najbolje ih je odlagati uspravno. Sada kada znate i naučnu pozadinu, nemojte više izlagati najosetljiviji deo čaše nepotrebnom pritisku!

