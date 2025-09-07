Ovo nikada ne plaćajte kešom: Zbog te navike gubite novac, a svi mislite da štedite

Zašto keš troši više nego što mislite

Kada plaćate gotovinom, mozak potrošnju doživljava kao manje stvarnu. Banknote deluju opipljivo i “konačno”, pa imate osećaj da bolje vladate svojim novcem – ali upravo to vodi impulsivnim odlukama.

Situacije u kojima keš radi protiv vas

Supermarket: Kada kupujete kešom, lakše ubacite nepotrebne sitnice u korpu, jer “imate još para pri ruci”.

Punjenje goriva: Često zaokružujete račun ili dodate nešto dodatno "jer imate keš".

Kafići i restorani: Lakše se troši više na piće ili hranu jer novčanice nestaju brže nego što mislite.

Putovanja: Keš stvara osećaj slobode, pa se često potroši više na suvenire i sitnice.

Sitni troškovi: Kafa, grickalice i cigarete – mali iznosi koji ne izgledaju ozbiljno, ali se na kraju meseca sabiraju u ogromnu cifru.

Psihologija potrošnje

Ljudi koji koriste keš češće precenjuju koliko novca im je preostalo.

Gotovina stvara osećaj trenutnog bogatstva, što povećava šansu za impulsivne odluke.

Kartice i aplikacije za plaćanje ostavljaju digitalni trag, pa je lakše pratiti i kontrolisati troškove.

Kako da se zaštitite

Koristite kartice ili aplikacije: Svaki trošak je zabeležen i lakše uočavate gde odlazi novac.

Postavite limit: Napravite dnevni ili nedeljni budžet i držite ga se.

Odvojite štednju: Novac za štednju neka stoji na posebnom računu, daleko od svakodnevnih troškova.

Šta kažu stručnjaci

Finansijski savetnici ističu da keš ima smisla samo u retkim situacijama (poput plaćanja malih lokalnih usluga). U svim drugim slučajevima, digitalna kontrola troškova donosi veću disciplinu i stvarnu štednju.

Navika plaćanja kešom može vas skupo koštati. Ako želite da zaista štedite, vreme je da pređete na kartice i aplikacije koje beleže svaki vaš trošak – jer pravi uvid u novac znači i pravi mir u glavi.