Ovo nikako ne sme u veš mašinu — zato ti odeća smrdi i raspada se

Greška u pranju koju svi pravimo — i zato nam garderoba smrdi i raspada se

Priznaj sebi — koliko puta si izvadio majicu iz veš mašine i pomislio: „Šta je ovo, zašto smrdi kao da nije ni oprana?“ Ili još gore — vidiš da se tkanina raspada, boja izbledela, elastičnost nestala. Nisi ti kriv, samo ti niko nije rekao šta tačno ne sme da završi u bubnju.

Šta nikako ne sme u veš mašinu?

Postoje stvari koje deluju bezazleno, ali su zapravo tihi ubice tvoje garderobe. Na primer:

– sportska odeća sa elastinom — gubi oblik i počinje da smrdi jer se bakterije ne uklanjaju na niskim temperaturama

– peškiri sa omekšivačem — postaju masni i ne upijaju vodu

– brushalteri sa žicom — oštećuju bubanj i deformišu se

– odeća sa printom — gubi boju i lepljivi sloj se raspada

– vuneni džemperi — skupljaju se i gube formu

– stvari sa flekama od ulja — na niskim temperaturama se fleke samo „zapečate“

Zašto ti odeća smrdi i raspada se?

Zato što većina nas pere na 30 ili 40 stepeni, ubaci sve zajedno, doda omekšivač i misli da je završila posao. Ali bakterije, naročito one sa tela, ostaju u tkanini. I onda — odeća smrdi čim se malo oznojiš. A ako pereš elastin, vunu ili sintetičke mešavine bez odgovarajućeg programa, tkanina se bukvalno raspada.

Kako da sprečiš katastrofu?

– Sortiraj odeću po materijalu, ne samo po boji

– Sportske stvari peri na 60 stepeni bez omekšivača

– Brushalteri idu u mrežastu kesu ili se peru ručno

– Printove okreni naopako i koristi blage deterdžente

– Vunu peri ručno ili na programu za osetljivo

– Uljane fleke tretiraj pre pranja — deterdžentom za sudove

Kada se odeća pere odvojeno po materijalu i bez preterivanja sa omekšivačem, nestaje onaj neprijatni miks mirisa znoja i hemije. Tkanine duže zadržavaju oblik, boju i svežinu. Nije presudno da koristiš skupe deterdžente — ključ je u pravilnom sortiranju i temperaturi. Poštovanjem osnovnih pravila, garderoba ne samo da duže traje, već i miriše kako treba.

