Ovo su 3 biljke koje krpelji ne mogu da smisle: Posadite ih u dvorištu i bežaće glavom bez obzira

Rešite se krpelja u bašti bez jake hemije. Ove tri biljke svojim mirisom teraju parazite iz trave i pružaju prirodnu zaštitu celo leto.

Prijatno popodne na travi može se brzo pretvoriti u stres čim se pojave krpelji u dvorištu. Dok se većina uzda u jaku hemiju koja kratko traje i često šteti okolini, rešenje se krije u biljkama koje većina nas već voli, a koje ovi paraziti organski ne podnose.

Ako ih strateški rasporedite oko kuće, stvorićete prirodnu barijeru koju ove napasti izbegavaju u širokom luku.

Uz ove tri biljke, vaše dvorište će ponovo postati sigurna zona, a krpelji će bežati glavom bez obzira.

Zašto ih ovi mirisi izluđuju?

Krpelji se orijentišu pomoću mirisa i vlage. Kada naiđu na jaka eterična ulja, gube trag i jednostavno menjaju pravac. Zato je prirodna zaštita od krpelja mnogo efikasnija nego što ljudi misle.

Nije čarolija, nego hemija mirisa.

Lavanda: Kraljica protiv krpelja u dvorištu

Lavanda izgleda romantično, ali za krpelje je čisti otrov za nos. Linalol, sastojak koji daje onaj prepoznatljiv miris, deluje kao prirodni repelent. Posadite je u busenovima duž ograde i oko mesta gde sedite.

Voli sunce i suvo zemljište, ne traži zalivanje svaki dan

Cveta od juna do septembra, baš kada su krpelji najaktivniji

Uz krpelje, tera i komarce i mušice

Privlači pčele, što je odličan bonus za baštu

Ruzmarin: Miris koji ih proteruje sa vašeg praga

Ruzmarin je biljka koju krpelji izbegavaju u širokom luku. Njegova ulja toliko nadražuju njihove receptore da bukvalno menjaju rutu. Posadite ga u saksiji kraj ulaznih vrata i pored mesta gde se psi i deca igraju.

Trik koji menja sve: povremeno protrljajte grančicu ruzmarina prstima. Time oslobađate dodatnu količinu eteričnog ulja u vazduh i pojačavate efekat tri do četiri puta. Isto važi i za lavandu i nanu.

Nana i mačja metvica protiv krpelja

Nana je nezgodna jer se širi kao požar, pa je najbolje držati u velikoj saksiji ili ograđenom delu bašte. Mačja metvica, njen rođak, sadrži nepetalakton, materiju koju krpelji ne mogu da smisle. Istraživanja pokazuju da deluje jače od nekih komercijalnih repelenata.

Sadite je u polusenci, podnosi i jače sunce

Berite listove redovno da biste podstakli rast

Sušene grančice stavite u kese i okačite po terasi

Gde tačno posaditi biljke da krpelji ne prilaze

Najveću grešku ljudi prave kada biljke saksijama poređaju samo na terasi. Krpelji ulaze sa ivica travnjaka, iz visoke trave i šiblja.

Zato napravite mirisni pojas po obodu dvorišta.

Duž ograde, na svakih dva do tri metra

Oko mesta za sedenje i dečjeg igrališta

Pored kućice za psa i staze do ulaza

Kraj klupe ispod drveta, gde krpelji najčešće padaju sa lišća

Sitnice koje pojačavaju efekat

Krpelji u dvorištu nestaju brže ako pored biljaka redovno kosite travu i sklanjate suvo lišće.

Kombinacija niske trave i jakih mirisa je nešto što oni jednostavno ne mogu da podnesu. Bez vlage i senke nemaju gde da se sakriju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com