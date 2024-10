Ovo su skriveni kradljivci pozitivne energije u vašoj kuhinji: Otarasite se ove 3 stvari i život će vam biti lakši i srećniji

Ovo su skriveni kradljivci pozitivne energije u vašoj kuhinji – treba da se otarasite se ove 3 stvari i život će vam biti lakši i srećniji!

Dizajneri enterijera ističu da se često prave greške koje mogu narušiti funkcionalnost i estetiku ovako važnog dela doma.

Evo tri ključne stvari koje treba imati na umu kako biste izbegli ove probleme:

1.Pozicija kuhinjskog trougla: Ovo je osnovno pravilo koje bi trebalo da vodi vašu organizaciju kuhinje. Sudopera, frižider i šporet čine tačke trougla. Trebalo bi da formiraju trougao sa minimalnim preprekama između svakog uređaja kako bi se olakšalo kretanje i rad u kuhinji.

2. Netačna lokacija sudopere: Sudopera bi trebalo da bude smeštena u blizini frižidera, kako bi se olakšalo proces pranja i pripreme hrane. Logično je da nakon uzimanja hrane iz frižidera odmah možete da je operete pre kuvanja.

3. Pogrešna visina zidnih ormarića: Estetika takođe igra važnu ulogu u dizajniranju kuhinje. Kada ormarići ne idu do plafona, to može narušiti celokupni izgled. Savetuje se da se tamo gde je potrebno naprave ormarići do plafona kako bi se sakrili delovi koji mogu ometati celokupni izgled kuhinje.

Zapamtite, pravilno organizovanje kuhinjskog prostora može znatno olakšati svakodnevne aktivnosti i unaprediti izgled vašeg doma!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com