Ovo vam sigurno nikada nije palo na pamet da ubacite u mašinu, a omekšaće vaše peškire već nakon prvog pranja

Peškiri često vremenom postaju grubi, tvrdi i gube sposobnost upijanja, a krivac najčešće nije loš materijal već način pranja i održavanja. Prekomerno korišćenje hemijskih omekšivača i tvrda voda su glavni uzroci neudobnosti pod rukom.

Zašto peškiri gube mekoću

Omekšivači i deterdženti ostavljaju finu naslagu na vlaknima koja se teško ispire, čineći tkaninu krutom i manje upijajućom. Mineralni ostaci iz tvrde vode, posebno kalcijum i magnezijum, dodatno učvršćuju vlakna i smanjuju osećaj svežine.

Kako limun pomaže

Limunska kiselina prirodno razgrađuje naslage deterdženta, sapuna i minerala, istovremeno uklanjajući bakterije i neprijatne mirise. Za razliku od komercijalnih preparata, limun deluje nežno prema tkanini i dodatno je prirodno izbeljuje.

Primenite ovaj metod u četiri koraka

Prvi korak je pranje samo peškira bez drugih komada veša. U pretinac za omekšivač ulijte oko 125 mililitara svežeg limunovog soka i dodajte uobičajenu količinu deterdženta, ali bez bilo kakvog dodatnog omekšivača. Izaberite program sa što višom temperaturom, jer toplota pojačava učinak limunske kiseline.

Saveti za sušenje na otvorenom

Najbolji efekat postiže se sušenjem na direktnom suncu. Sunčevi zraci dodatno aktiviraju izbeljivanje i dezinfekciju vlakana, a peškiri ravnomerno gube vlagu i ostaju prozračni.

Šta raditi sa tamnijim peškirima

Ako želite da sačuvate intenzitet boja tamnijih peškira, zamenite limunov sok alkoholnim jabukovim ili alkoholnim sirćetom. Sirće će ukloniti naslage bez rizika od izbeljivanja.

Redovnim ponavljanjem ovog prirodnog tretmana peškiri će zadržati mekoću, svežinu i produžen vek trajanja bez skupih hemikalija.

