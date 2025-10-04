Kako bez muke ukloniti naslage kamenca po kući? Ovo vas ne košta ništa, a skida ga kao rukom. Zaboravićete na hemiju, ali i sodu i sirće!

Naslage kamenca možete lako i bez muke skinuti bakarnim novčićem.
Kamenac se može razviti na bilo kojoj površini u kontaktu sa vodom, od raznih šporeta i bojlera do toaleta i lavaboa.
I dok se kuvalo lako da očistiti, delovi u kupatilu poput česme i tuša često ostaju veliki problem.
Ovo su najbolje metode za uklanjanje kamenca, uključujući i ovaj gotovo besplatan trik za njegovo rastvaranje.
Na pitanje jedne domaćice kako ukloniti naslage kamenca stiglo je više od stotinu odgovora, a jedan je posebno privukao pažnju.
„Natopite bakarni novčić i kamenac će se rastvoriti“, napisao je jedan stručnjak za čišćenje.
Deleći isti savet, drugi je potvrdio da ovo funkcioniše, i da ne morate da koristite novčić, bilo koji drugi predmet od bakra će poslužiti.
„Ovo sam uradio sa svojim toaletom kada sam se uselio. Držeći ga pod blagim uglom, samo obrišite kamenac“, objašnjava on.
Ovaj trik funkcioniše jer novčić stvara hemijsku reakciju između bakra i kamena, što dovodi do njegovog raspadanja.
„Koristila sam izbeljivač tri noći zaredom kada sam se uselio u novi stan i moj toalet je bio odličan“, napisala je jedna žena.
