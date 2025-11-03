Ovoga se još niko nije setio: Jeftino sredstvo koje svi imamo u kući briše svaku fleku sa odeće – zauvek

Mrlje od deterdženta mogu da pokvare i najčistiju odeću – ali postoji jednostavno rešenje. Ako si primetila bele tragove, voštanu teksturu ili plavičaste fleke nakon pranja, nisi jedina. Preopterećena mašina i nepravilno rastvoren deterdžent često ostavljaju mrlje koje deluju kao da su tu zauvek.

Srećom, postoji proveren način da se mrlje od deterdženta uklone bez oštećenja tkanine – brzo, lako i bez skupih preparata. U nastavku saznaj kako da vratiš svežinu svojoj odeći i sprečiš da se problem ponovi.

Ponekad deterdžent može da ostavi tragove na odeći, a stručnjaci za čišćenje otkrili su kako da ih uklonite. Ako preopteretite mašinu i deterdžent se neće lepo u vodi. Umesto toga, može završiti na odeći, u obliku belih ili plavih mrlja, voštanog traga ili krute teksture.

Možda ste mislili da ih je nemoguće ukloniti, ali stručnjaci za čišćenje iz rekli su za The Sun da ih možete očistiti – alkoholnim sirćetom.

Stručnjaci su objasnili: “Mrlje od deterdženta za veš mogu da se pojavite ako deterdžent nije pravilno ispran. Srećom, prilično je lako ukloniti ove vrste mrlja. Da biste uklonili mrlje, pomešajte jednu šoljicu sirćeta s četvrtinom šolje vode u sudoperu. Stavite zaprljani odevni predmet u otopinu i utrljajte tkaninu samu o sebe kako biste očistili deterdžent.”

Pustite da se odeća odstoji sat vremena i stavite je u mašinu samu ili s nekoliko odevnih predmeta. Ključno je da ne preopteretite veš mašinu kako bi deterdžent mogao da izađe iz tkanine.

