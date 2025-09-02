Ovu biljku mnogi drže pored kreveta – a ne znaju da remeti san i iscrpljuje telo

Biljka koju svi vole u spavaćoj sobi zapravo sabotira vaš san – evo zašto je treba skloniti.

Mnogi od nas vole da ulepšaju spavaću sobu zelenilom, verujući da biljke donose mir, svežinu i bolju energiju. Ali jedna od najčešće korišćenih biljaka – sanseverija, poznata i kao „svekrvin jezik“ – može imati suprotan efekat, naročito ako se nalazi tik uz krevet.

Zašto sanseverija može da remeti san?

Iako je poznata po tome što prečišćava vazduh, sanseverija noću oslobađa ugljen-dioksid, jer ne vrši fotosintezu. U zatvorenim prostorijama, naročito ako je blizu glave dok spavamo, to može dovesti do osećaja umora, glavobolje i nemirnog sna.

Feng šui upozorava na „oštru energiju“

Prema feng šui principima, oblik listova sanseverije – dug, šiljast i ukočen – nosi „oštru energiju“ koja može remetiti emocionalni balans i izazvati napetost. Spavaća soba bi trebalo da bude prostor mekoće, opuštanja i sigurnosti, a ova biljka često unosi suprotan ton.

Iskustvo koje mnogi prepoznaju

Mnogi ljudi godinama drže sanseveriju pored kreveta, verujući da unosi svežinu i eleganciju u prostor. Međutim, sve češće se javljaju komentari da se uprkos dovoljnom snu bude umorni, sa osećajem težine i nelagode. Kada premeste biljku u drugi deo stana, poput dnevne sobe ili hodnika, primećuju poboljšanje – kao da se prostor „olakšao“, a san postao dublji i mirniji.

Gde je ipak možete držati?

Sanseverija je odlična za hodnik, dnevnu sobu ili kancelariju – tamo gde ne provodite sate u snu. Njena otpornost i sposobnost da preživi u skoro svim uslovima čine je idealnom za dekoraciju, ali ne i za intimne prostore poput spavaće sobe.

Ako volite biljke u spavaćoj sobi, birajte one koje noću proizvode kiseonik – poput aloe vere ili lavande. One ne samo da pomažu disanju, već i umiruju nervni sistem.

