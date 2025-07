Ovu biljku svaka kuća treba da ima: Liči na lavandu, ali je mnogo lekovitija

Vekovima se koristi za mnoge boljke

Ruska žalfija (Salvia yangii) je aromatična, listopadna poludrvenasta biljka u obliku grma koju možete gajiti u saksiji na terasi, jer podnosi veoma niske temperature, a vrlo je otporna i na sušu. Grm ruske žalfije doseže prosečnu visinu od 1 do 1,2 metra. Na prvi pogled, ovaj grm izgleda kao engleska lavanda, zbog ljubičasto-plavih cvetova, ali pažljivijim posmatranjem vidi se da su ove dve biljke prilično različite. Cveta tokom leta i jeseni.

Upotreba ruske žalfije

U narodnoj medicini koristi se za ublažavanje medicinskih stanja, kao što su bol u grlu, iskašljavanje, groznica, dizenterija, želudačne tegobe, šuga i dijabetes. Istraživanja su pokazala da ima protivupalna svojstva te antimikrobno i antimutageno delovanje. Pije se u obliku čaja.

Kako je negovati

Ova je biljka otporna na mraz i podnosi temperature do -15ºC, sve dok je tlo dobro drenirano. Naime, hladno i vlažno tlo može biti pogubno za nju. Treba joj puno sunca (bar 6 sati dnevno) kako bi održala kompaktan oblik i obilnije cvetala. Može podneti malo senke, ali bez sunca postaje mlitavija jer njene stabljike gube čvrstoću kada su lišene sunčeve svetlosti.

Ruska žalfija je tolerantna na sušu i može izdržati duže vreme bez vode nakon što se ustali. Jednom kada se ustali, ne treba je zalivati leti jer vrući, vlažni uslovi mogu dovesti do gljivičnih infekcija. Međutim, pri dugotrajnoj suši ili veoma vrućem vremenu, potrebno je zaliti je, ali pazite da se tlo potpuno osuši između zalivanja. Tokom prve godine nakon sadnje, ovu lekovitu biljku potrebno je zaliti svake dve do tri nedelje tokom leta, ali obilno, kako bi voda mogla dobro prodreti u tlo. Orezivanje je ključno za održavanje biljke. To bi trebalo učiniti nekoliko puta godišnje. Orezujte je u rano proleće. Zatim redovno skidajte uvele cvetove kako biste podstakli novo cvetanje.

