Ovu biljku zmije obožavaju, a mnogi je greškom sade pored kuće – bolje je odmah uklonite iz bašte

Biljke koje privlače zmije mogu pretvoriti vaše mirno dvorište u leglo opasnosti. Uklonite ih na vreme, zaštitite porodicu i decu.

Biljke koje privlače zmije obično su one za koje mislimo da isključivo krase naše dvorište i daju mu onaj prestižni, negovani izgled. Puzavice, gusto ukrasno grmlje i visoke ukrasne trave zapravo stvaraju savršen mračan i vlažan prostor za predatore.

Ipak, jedna sasvim uobičajena vrsta, koju mnogi masovno sade uz same temelje radi estetike, predstavlja najveći bezbednosni rizik. Ostanite sa nama do sredine teksta gde detaljno objašnjavamo o kom tačno rastinju se radi i zašto bi ga trebalo što pre iščupati iz zemlje.

Mnogi vlasnici kuća misle da će bujan vrt doneti isključivo mir i tišinu, ali takav pejzaž često nosi skrivenu pretnju koja gmiže tik uz vaš prag.

Zašto vaš vrt nesvesno postaje dom za neželjene goste

Zmije nikada ne dolaze u vašu neposrednu blizinu zato što vole prisustvo ljudi, već zato što slepo prate svoj plen i traže adekvatne uslove za preživljavanje. Kada oko staza i terase sadite puzavu kleku, razgranate hoste ili slično rastinje koje mami zmije, vi zapravo pravite luksuzan hotel za razne glodare.

Miševi, voluharice, pa čak i krupniji insekti prvi dolaze po hranu i siguran zaklon. Nakon njih, prateći intenzivan miris plena, sasvim prirodno dolaze zmije. One konstantno traže termalnu stabilnost.

Pošto su u pitanju hladnokrvne životinje, debeli slojevi opalog lišća i duboka senka ispod žbunja savršeno im odgovaraju tokom vrelih letnjih meseci kako bi izbegle opasno pregrevanje. Ukoliko im obezbedite i hranu i komforan smeštaj, nemaju nijedan razlog da ikada napuste vaš posed.

Šta zmije traže u dvorištu?

Zmije u dvorištu prvenstveno traže bezbedan zaklon, hladovinu tokom vrelih dana i stalan izvor hrane. Najviše ih privlače glodari i insekti koji se kriju ispod gustih biljaka, niskog žbunja ili gomile kamenja i naslaganog drveta.

Koje tačno grmlje koje privlači gmizavce morate izbegavati?

Glavni krivac u većini modernih bašta je puzava kleka (Juniperus horizontalis) i razne vrste niskih ukrasnih četinara koji se izuzetno brzo šire po zemlji. Njihove guste grane prepliću se toliko blizu tla da stvaraju mračne, teško dostupne i zaštićene tunele u koje mačke ili psi ne mogu lako da uđu.

Pored kleke, bršljan koji neprestano puzi po zidovima i temeljima takođe predstavlja omiljeno skrovište za zmije.

Kako navodi studija o prostornoj ekologiji objavljena na platformi „BioOne“, istraživanje o uticaju vegetacije na kretanje zmija jasno ukazuje da ovi gmizavci najčešće biraju mikrostaništa sa izuzetno gustom zeljastom strukturom.

Takvo vlažno i gusto rastinje pruža im optimalnu i stabilnu temperaturu i zaštitu od raznih ptica grabljivica, dok istovremeno privlači sitne miševe i žabe kojima se ovi reptili redovno hrane na vašem imanju.

Praktični koraci da eliminišete idealno stanište za zmije

Sada kada znate koje su biljke koje privlače zmije, pravo je vreme da preuredite spoljašnji prostor oko svoje kuće. Nema potrebe da zabetonirate ceo travnjak niti da isečete svako stablo, ali određene korekcije prave ogromnu razliku u vašoj bezbednosti.

Probajte da primenite sledeća jednostavna pravila već ovog vikenda:

Redovno kosite travu i agresivno uklanjajte korov sa ivica ograde, jer visoka i zapuštena trava značajno otežava preglednost terena.

Orezujte donje grane ukrasnog žbunja i četinara tako da uvek budu odignute makar 15 do 20 centimetara od same zemlje.

Sklonite naslagana drva za ogrev, stare cigle i polomljene crepove što dalje od ulaznih vrata, prozora i letnjikovca.

Zamenite prizemne ukrasne puzavice vrstama koje imaju visoko stablo i propuštaju dosta sunčeve svetlosti do samog tla.

Zasadite jako aromatične vrste biljaka poput nevena, limunske trave i lavande na strateškim mestima oko celog imanja.

Niko ne želi jezivo iznenađenje u vidu opasne zmije dok mirno pije popodnevnu kafu na svojoj terasi ili dok se deca bezbrižno igraju na zelenom travnjaku.

Odvojite malo slobodnog vremena, radikalno proredite donji sloj vegetacije i osigurajte svoj dugoročni mir. Koju ukrasnu puzavicu vi trenutno imate uz temelj kuće, a niste ni znali koga zapravo njom privlačite?

Kako oterati zmije iz dvorišta prirodnim putem?

Pospite sumpor ili alkoholno sirće oko ograde, jer im smetaju oštri i jaki mirisi. Redovno održavanje travnjaka i uklanjanje nagomilanog otpada najefikasnije smanjuje njihov dolazak.

Da li zmije vole miris lavande?

Zmije izbegavaju oštre i aromatične mirise poput lavande, pelina i nevena. Zasadite ove korisne biljke oko kuće kako biste stvorili prirodnu barijeru protiv svih gmizavaca.

Koje doba dana zmije najviše izlaze?

Najaktivnije su rano ujutru i kasno popodne kada temperatura vazduha nije previsoka. Tokom najtoplijeg dela dana uvek se povlače u dubok hlad ispod gustog žbunja.

