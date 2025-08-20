Ovu grešku prave skoro svi pre sečenja lubenice, a ona može da ugrozi zdravlje

Veliki broj ljudi reže lubenicu bez prethodnog pranja kore jer misli da je meso unutra sasvim sigurno. Ipak, istraživanja pokazuju da na površini lubenice mogu da se nalaze opasne bakterije koje se lako prenesu na meso tokom rezanja.

Zašto je pranje lubenice neophodno

Kora lubenice može biti prekrivena prljavštinom, ostacima đubriva ili komunalnim otpadom s polja, ali i bakterijama poput Salmonelle i E. coli. Kada nož preseče tvrdu spoljašnjost, te mikroorganizme prenosi na sočno belo ili crveno meso voća.

Put bakterija od kore do mesa

Čak i ako ne jedete koru, prilikom sečenja soka lubenice se razliva po ivicama, a bakterije iz spoljašnjosti ulaze u unutrašnjost. Jedan slučaj Salmonella Newport izazvao je trovanje hranom jer je kontaminirana lubenica prenela bakteriju iz spoljnog sloja na komade koji su potom konzumirani.

Kako pravilno oprati lubenicu

Najbolje je lubenicu držati pod mlazom hladne tekuće vode i lagano je četkicom ili sunđerom protrljati po celoj površini. Nije potrebno koristiti deterdžent ili sapun — voda i blago trljanje rukama ili četkom dovoljni su da se uklone nečistoće i potencijalni patogeni.

Oprez pri rezanju i posluženju

Nakon pranja obrišite lubenicu čistom krpom ili papirnim ubrusom. Koristite čist nož i dasku za sečenje, a nakon rezanja operite ruke, posuđe i radnu površinu kako biste sprečili dalje unošenje bakterija u kuhinju.

Metode koje treba izbegavati

Ne potapajte lubenicu u lavor s vodom duže vremena jer se pritom mogu razmnožiti bakterije. Takođe, ne oslanjajte opranu lubenicu na nečiste površine niti je režite pre nego što se potpuno osuši.

Pravila higijene primenjuju se na sve vrste voća i povrća sa čvrstom korom. Sledeći ove jednostavne korake, smanjićete rizik od trovanja hranom i uživati u bezbrižnom letnjem užitku.

